Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Цивільні мають хибні уявлення про війну — заява військового

Цивільні мають хибні уявлення про війну — заява військового

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 16:44
Війна в Україні — цивільні мають хибні уявлення про фронт
Микола "Фрост" Кущ. Фото: кадр з відео

Українське населення часто має хибні уявлення про війну та бойові дії. Піти на фронт — не означає одразу потрапити в піхоту та сидіти в окопах, все залежить від процесу та командування.

Про це заявив командир взводу розвідки РРСП 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Микола "Фрост" Кущ в проєкті "Дачний Двіж" на YouTube-каналі журналістки Раміни Есхакзай. 

Реклама
Читайте також:

Уявлення цивільних про війну

Микола Кущ сказав, що у людей зазвичай неправильне уявлення про війну. За його словами, часто можна почути: "На війну, на м'ясо" й інші подібні заяви, але це свідчить лише про те, що цивільні часто уявляють лише піхоту і холодні окопи. 

"Це не завжди прямо капець. Буває по-різному, і все залежить від того, як ви організуєте процес, яке командування. І є не тільки окопи…" — пояснив військовий.

Він сказав, що окрім піхоти є тил, дрони, а також потрібні водії. Крім того, є багато різних посад, де потрібні люди. 

"Я не кажу, що треба мобілізувати всю Україну, як у СРСР, і вперед на війну. Але треба, щоб вся країна працювала на Перемогу, аби кожен робив, що він  може, а не сидів і чекав, поки його зловлять", — підкреслив "Фрост". 

Нагадаємо, раніше військовий 13 бригади НГУ "Хартія" на позивний "Норд" відповів, чи повернеться Україна на кордони 1991 року. За його словами, наша країна у цій війні вже дуже далеко зайшла по технологіях.

Крім того, в "Азові" назвали ідеальний процес мобілізації. Перш за все варто мотивувати людей.

військові війна в Україні фронт цивільні піхота
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації