Війна в Україні — цивільні мають хибні уявлення про фронт

Микола "Фрост" Кущ. Фото: кадр з відео

Українське населення часто має хибні уявлення про війну та бойові дії. Піти на фронт — не означає одразу потрапити в піхоту та сидіти в окопах, все залежить від процесу та командування.

Про це заявив командир взводу розвідки РРСП 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Микола "Фрост" Кущ в проєкті "Дачний Двіж" на YouTube-каналі журналістки Раміни Есхакзай.

Уявлення цивільних про війну

Микола Кущ сказав, що у людей зазвичай неправильне уявлення про війну. За його словами, часто можна почути: "На війну, на м'ясо" й інші подібні заяви, але це свідчить лише про те, що цивільні часто уявляють лише піхоту і холодні окопи.

"Це не завжди прямо капець. Буває по-різному, і все залежить від того, як ви організуєте процес, яке командування. І є не тільки окопи…" — пояснив військовий.

Він сказав, що окрім піхоти є тил, дрони, а також потрібні водії. Крім того, є багато різних посад, де потрібні люди.

"Я не кажу, що треба мобілізувати всю Україну, як у СРСР, і вперед на війну. Але треба, щоб вся країна працювала на Перемогу, аби кожен робив, що він може, а не сидів і чекав, поки його зловлять", — підкреслив "Фрост".

