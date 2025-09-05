Відео
Чи повернеться Україна на кордони 1991 року — заява військового

Чи повернеться Україна на кордони 1991 року — заява військового

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 19:57
Що думають військові про повернення до кордонів 1991-го року
Військовий 13 бригади НГУ "Хартія" на позивний Норд. Фото: кадр із відео

Україна у цій війні вже дуже далеко зайшла по технологіях. Озброєння оновлюється щодня. 

Про це в ексклюзивному матеріалі Новини.LIVE розповів військовий 13 бригади НГУ "Хартія" на позивний Норд.

Територіальні поступки

Військовий впевнений, що Україна повернеться до кордонів 1991-го року. За його словами, "Хартія" готова стояти до останнього.

"Це ж тисячолітня війна. Припало на наш вік, то треба нам вже розбиратись з цим", — каже він.

Також Норд заявив, що категорично проти територіальних поступків.

"Даш руку  відкусять все. Ми це вже побачили", — додав військовослужбовець.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нещодавно офіційно встановив назву війни Росії проти України. Її початком вважають 19 лютого 2014 року — день, коли війська РФ розпочали вторгнення в Крим.

Також президент назвав найбільш чутливе та проблемне питання війни.

кордон зброя військові війна в Україні фронт
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
