Що думають військові про повернення до кордонів 1991-го року

Військовий 13 бригади НГУ "Хартія" на позивний Норд. Фото: кадр із відео

Україна у цій війні вже дуже далеко зайшла по технологіях. Озброєння оновлюється щодня.

Про це в ексклюзивному матеріалі Новини.LIVE розповів військовий 13 бригади НГУ "Хартія" на позивний Норд.

Реклама

Читайте також:

Територіальні поступки

Військовий впевнений, що Україна повернеться до кордонів 1991-го року. За його словами, "Хартія" готова стояти до останнього.

"Це ж тисячолітня війна. Припало на наш вік, то треба нам вже розбиратись з цим", — каже він.

Також Норд заявив, що категорично проти територіальних поступків.

"Даш руку — відкусять все. Ми це вже побачили", — додав військовослужбовець.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нещодавно офіційно встановив назву війни Росії проти України. Її початком вважають 19 лютого 2014 року — день, коли війська РФ розпочали вторгнення в Крим.

Також президент назвав найбільш чутливе та проблемне питання війни.