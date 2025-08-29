Зеленський офіційно призначив назву російської агресії проти України

Зеленський офіційно призначив назву війні Росії проти України
Президент Володимир Зеленський у пʼятницю, 29 серпня, підписав закон "Про засади державної політики національної пам’яті Українського народу". Відтепер офіційно встановлено назву війни Росії проти України.
Про це йдеться в картці законопроєкту.
Війна Росії проти України
Російську агресію проти України офіційно визначили як "Війну за Незалежність України". Її початком вважають 19 лютого 2014 року — день, коли війська РФ розпочали вторгнення в Крим.
Крім того, там йдеться, що імперська політика Росії призвела до початку війни проти України.
Війна за Незалежність України — це боротьба за незалежність, суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність України проти агресії Росії, яка розпочалась 19 лютого 2014 року.
"Війна є наслідком послідовної російської імперської політики, спрямованої на заперечення та знищення української державності та ідентичності Українського народу", — йдеться у законі.
Нагадаємо, цим законом також встановлюється новий термін — "рашизм". Він став офіційним на рівні закону.
