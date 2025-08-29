Зеленський офіційно призначив назву російської агресії проти України

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент Володимир Зеленський у пʼятницю, 29 серпня, підписав закон "Про засади державної політики національної пам’яті Українського народу". Відтепер офіційно встановлено назву війни Росії проти України.

Про це йдеться в картці законопроєкту.

Реклама

Читайте також:

Війна Росії проти України

Російську агресію проти України офіційно визначили як "Війну за Незалежність України". Її початком вважають 19 лютого 2014 року — день, коли війська РФ розпочали вторгнення в Крим.

Картка законопроєкту. Фото: скриншот

Крім того, там йдеться, що імперська політика Росії призвела до початку війни проти України.

Війна за Незалежність України — це боротьба за незалежність, суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність України проти агресії Росії, яка розпочалась 19 лютого 2014 року.

"Війна є наслідком послідовної російської імперської політики, спрямованої на заперечення та знищення української державності та ідентичності Українського народу", — йдеться у законі.

Нагадаємо, цим законом також встановлюється новий термін — "рашизм". Він став офіційним на рівні закону.

Раніше Зеленський пояснив, які повинні бути гарантії безпеки для України. Зокрема, їх мають юридично закріпити.