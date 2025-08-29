Зеленский официально назначил название российской агрессии против Украины

Зеленский официально назначил название войне РФ против Украины
Президент Владимир Зеленский в пятницу, 29 августа, подписал закон "Об основах государственной политики национальной памяти Украинского народа". Отныне официально установлено название войны России против Украины.
Об этом говорится в карточке законопроекта.
Война России против Украины
Российскую агрессию против Украины официально определили как "Войну за независимость Украины". Ее началом считают 19 февраля 2014 года — день, когда войска РФ начали вторжение в Крым.
Кроме того, там говорится, что имперская политика России привела к началу войны против Украины.
Война за Независимость Украины — это борьба за независимость, суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность Украины против агрессии России, которая началась 19 февраля 2014 года.
"Война является следствием последовательной российской имперской политики, направленной на отрицание и уничтожение украинской государственности и идентичности украинского народа", — говорится в законе.
Напомним, этим законом также устанавливается новый термин — "рашизм". Он стал официальным на уровне закона.
Ранее Зеленский объяснил, какие должны быть гарантии безопасности для Украины. В частности, их должны юридически закрепить.
