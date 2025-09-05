Что думают военные о возвращении к границам 1991-го года

Вернется ли Украина на границы 1991 года — заявление военного
Украина в этой войне уже очень далеко зашла по технологиям. Вооружение обновляется ежедневно.
Об этом в эксклюзивном материале Новини.LIVE рассказал военный 13 бригады НГУ "Хартия" с позывным Норд.
Территориальные уступки
Военный уверен, что Украина вернется к границам 1991-го года. По его словам, "Хартия" готова стоять до последнего.
"Это же тысячелетняя война. Припало на наш век, то надо нам уже разбираться с этим", — говорит он.
Также Норд заявил, что категорически против территориальных уступок.
"Дашь руку — откусят все. Мы это уже увидели", — добавил военнослужащий.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский недавно официально установил название войны России против Украины. Ее началом считают 19 февраля 2014 года — день, когда войска РФ начали вторжение в Крым.
Также президент назвал наиболее чувствительный и проблемный вопрос войны.
Читайте Новини.LIVE!