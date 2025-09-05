Видео
Главная Армия Вернется ли Украина на границы 1991 года — заявление военного

Вернется ли Украина на границы 1991 года — заявление военного

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 19:57
Что думают военные о возвращении к границам 1991-го года
Военный 13 бригады НГУ "Хартия" с позывным Норд. Фото: кадр из видео

Украина в этой войне уже очень далеко зашла по технологиям. Вооружение обновляется ежедневно.

Об этом в эксклюзивном материале Новини.LIVE рассказал военный 13 бригады НГУ "Хартия" с позывным Норд.

Территориальные уступки

Военный уверен, что Украина вернется к границам 1991-го года. По его словам, "Хартия" готова стоять до последнего.

"Это же тысячелетняя война. Припало на наш век, то надо нам уже разбираться с этим", — говорит он.

Также Норд заявил, что категорически против территориальных уступок.

"Дашь руку  откусят все. Мы это уже увидели", — добавил военнослужащий.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский недавно официально установил название войны России против Украины. Ее началом считают 19 февраля 2014 года — день, когда войска РФ начали вторжение в Крым.

Также президент назвал наиболее чувствительный и проблемный вопрос войны.

граница оружие военные война в Украине фронт
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
