Ситуація на фронті станом на ранок 15 вересня

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на фронті. Фото: Telegram Сирського

Українські воїни на фронті завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та два артилерійські засоби російських загарбників.

Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ у понеділок, 15 серпня.

Зведення з фронту станом на 15 вересня

За минулу добу зафіксовано 187 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів сімома ракетами та 79 авіаційних ударів, скинувши 117 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4945 обстрілів, з них 117 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6337 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Білогір’я, Залізничне Запорізької області, Ольгівка Херсонської області.

Ситуація на всіх напрямках фронту: де було найбільше атак

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 11 боєзіткнень. Ворог завдав двох ракетних та 15 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет та скинув 28 керованих бомб, здійснив 193 обстріли, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося десять боєзіткнень поблизу Вовчанська та у напрямку Одрадного.

Південно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Нова Кругляківка, Радьківка, Кіндрашівка, Куп’янськ та Степова Новоселівка.

Куп’янський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутися вперед у напрямку Ставків та поблизу населених пунктів Шандриголове, Дерилове, Колодязі, Дробишеве, Торське.

Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 25 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Григорівки, Дронівки, Виїмки та Федорівки.

Сіверський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень у районах Ступочок, Часового Яру та Олександро-Шультиного.

Краматорський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Плещіївки, Катеринівки, Олександро-Калинового, Полтавки, Щербинівки, Софіївки та Степанівки.

Торецький напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Федорівка, Никанорівка, Мирноград, Родинське, Сухецьке, Промінь, Лисівка, Удачне, Новопідгороднє, Шахове, Вільне, Звірове, Молодецьке, Новоукраїнка, Філія, Дачне, Новоіванівка та у бік Новопавлівки.

Поуровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку противника поблизу населених пунктів Іванівка, Ялта, Воскресенка, Новоїванівка, Маліївка, Толстой, Олександроград, Тернове, Березове, Темирівка, Комишуваха, Ольгівське.

Новопавлівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили ворожу атаку поблизу Полтавки.

Гуляйпільський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку противник двічі наступав поблизу Новоандріївки та Степногірська.

Оріхівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили п’ять штурмових дій окупантів.

Придніпровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

