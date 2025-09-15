Ситуация на фронте по состоянию на утро 15 сентября

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на фронте. Фото: Telegram Сырского

Украинские воины на фронте наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и два артиллерийских средства российских захватчиков.

Реклама

Читайте также:

Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ в понедельник, 15 августа.

Сводка с фронта по состоянию на 15 сентября

За минувшие сутки зафиксировано 187 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара семью ракетами и 79 авиационных ударов, сбросив 117 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4945 обстрелов, из них 117 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6337 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Белогорье, Железнодорожное Запорожской области, Ольговка Херсонской области.

Ситуация на всех направлениях фронта: где было больше всего атак

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 11 боестолкновений. Враг нанес два ракетных и 15 авиационных ударов, применил пять ракет и сбросил 28 управляемых бомб, совершил 193 обстрела, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

Северо-Слобожанское и Курское направления. Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло десять боестолкновений вблизи Волчанска и в направлении Одрадного.

Южно-Слобожанское направление, фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Новая Кругляковка, Радьковка, Кондрашовка, Купянск и Степная Новоселовка.

Купянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться вперед в направлении Ставков и вблизи населенных пунктов Шандриголово, Дерилово, Колодязи, Дробышево, Торское.

Лиманское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили 25 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Григорьевки, Дроновки, Выемки и Федоровки.

Северское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Краматорском направлении зафиксировано девять боестолкновений в районах Ступочек, Часового Яра и Александро-Шультино.

Краматорское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Плещеевки, Катериновки, Александро-Калинового, Полтавки, Щербиновки, Софиевки и Степановки.

Торецкое направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Федоровка, Никаноровка, Мирноград, Родинское, Сухецкое, Луч, Лисовка, Удачное, Новоподгороднее, Шахово, Вольное, Зверево, Молодецкое, Новоукраинка, Филиал, Дачное, Новоивановка и в сторону Новопавловки.

Поуровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 21 атаку противника вблизи населенных пунктов Ивановка, Ялта, Воскресенка, Новоивановка, Малиевка, Толстой, Александроград, Терновое, Березовое, Темировка, Камышеваха, Ольговское.

Новопавловское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили вражескую атаку вблизи Полтавки.

Гуляйпольское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Ореховском направлении противник дважды наступал вблизи Новоандреевки и Степногорска.

Ореховское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили пять штурмовых действий оккупантов.

Приднепровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, ранее мы писали, сколько обходится Украине один день войны.

Также сообщалось, что трубопровод, который россияне использовали для продвижения к Купянску, контролируют украинские защитники.