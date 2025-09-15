Ситуация на фронте по состоянию на утро 15 сентября

Генштаб назвал самые горячие направления фронта — утренняя сводка
Украинские воины на фронте наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и два артиллерийских средства российских захватчиков.
Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ в понедельник, 15 августа.
Сводка с фронта по состоянию на 15 сентября
За минувшие сутки зафиксировано 187 боевых столкновений.
Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара семью ракетами и 79 авиационных ударов, сбросив 117 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4945 обстрелов, из них 117 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6337 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Белогорье, Железнодорожное Запорожской области, Ольговка Херсонской области.
Ситуация на всех направлениях фронта: где было больше всего атак
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 11 боестолкновений. Враг нанес два ракетных и 15 авиационных ударов, применил пять ракет и сбросил 28 управляемых бомб, совершил 193 обстрела, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло десять боестолкновений вблизи Волчанска и в направлении Одрадного.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Новая Кругляковка, Радьковка, Кондрашовка, Купянск и Степная Новоселовка.
На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться вперед в направлении Ставков и вблизи населенных пунктов Шандриголово, Дерилово, Колодязи, Дробышево, Торское.
На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили 25 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Григорьевки, Дроновки, Выемки и Федоровки.
На Краматорском направлении зафиксировано девять боестолкновений в районах Ступочек, Часового Яра и Александро-Шультино.
На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Плещеевки, Катериновки, Александро-Калинового, Полтавки, Щербиновки, Софиевки и Степановки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Федоровка, Никаноровка, Мирноград, Родинское, Сухецкое, Луч, Лисовка, Удачное, Новоподгороднее, Шахово, Вольное, Зверево, Молодецкое, Новоукраинка, Филиал, Дачное, Новоивановка и в сторону Новопавловки.
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 21 атаку противника вблизи населенных пунктов Ивановка, Ялта, Воскресенка, Новоивановка, Малиевка, Толстой, Александроград, Терновое, Березовое, Темировка, Камышеваха, Ольговское.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили вражескую атаку вблизи Полтавки.
На Ореховском направлении противник дважды наступал вблизи Новоандреевки и Степногорска.
На Приднепровском направлении украинские защитники отбили пять штурмовых действий оккупантов.
