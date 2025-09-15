Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Генштаб назвал самые горячие направления фронта — утренняя сводка

Генштаб назвал самые горячие направления фронта — утренняя сводка

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 09:15
Ситуация на фронте по состоянию на утро 15 сентября
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на фронте. Фото: Telegram Сырского

Украинские воины на фронте наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и два артиллерийских средства российских захватчиков.

Реклама
Читайте также:

Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ в понедельник, 15 августа.

Сводка с фронта по состоянию на 15 сентября

За минувшие сутки зафиксировано 187 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара семью ракетами и 79 авиационных ударов, сбросив 117 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4945 обстрелов, из них 117 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6337 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Белогорье, Железнодорожное Запорожской области, Ольговка Херсонской области.

Ситуация на всех направлениях фронта: где было больше всего атак

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 11 боестолкновений. Враг нанес два ракетных и 15 авиационных ударов, применил пять ракет и сбросил 28 управляемых бомб, совершил 193 обстрела, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

зведення фронту - фото 1
Северо-Слобожанское и Курское направления. Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло десять боестолкновений вблизи Волчанска и в направлении Одрадного.

пн сл
Южно-Слобожанское направление, фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Новая Кругляковка, Радьковка, Кондрашовка, Купянск и Степная Новоселовка.

зведення фронту - фото 3
Купянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться вперед в направлении Ставков и вблизи населенных пунктов Шандриголово, Дерилово, Колодязи, Дробышево, Торское.

зведення фронту - фото 4
Лиманское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили 25 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Григорьевки, Дроновки, Выемки и Федоровки.

зведення фронту - фото 5
Северское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Краматорском направлении зафиксировано девять боестолкновений в районах Ступочек, Часового Яра и Александро-Шультино.

зведення фронту - фото 6
Краматорское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Плещеевки, Катериновки, Александро-Калинового, Полтавки, Щербиновки, Софиевки и Степановки.

зведення фронту - фото 7
Торецкое направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Федоровка, Никаноровка, Мирноград, Родинское, Сухецкое, Луч, Лисовка, Удачное, Новоподгороднее, Шахово, Вольное, Зверево, Молодецкое, Новоукраинка, Филиал, Дачное, Новоивановка и в сторону Новопавловки.

зведення фронту - фото 8
Поуровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 21 атаку противника вблизи населенных пунктов Ивановка, Ялта, Воскресенка, Новоивановка, Малиевка, Толстой, Александроград, Терновое, Березовое, Темировка, Камышеваха, Ольговское.

зведення фронту - фото 9
Новопавловское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили вражескую атаку вблизи Полтавки.

зведення фронту - фото 10
Гуляйпольское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Ореховском направлении противник дважды наступал вблизи Новоандреевки и Степногорска.

зведення фронту - фото 9
Ореховское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили пять штурмовых действий оккупантов.

зведення фронту - фото 12
Приднепровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, ранее мы писали, сколько обходится Украине один день войны.

Также сообщалось, что трубопровод, который россияне использовали для продвижения к Купянску, контролируют украинские защитники.

ВСУ оккупанты Генштаб ВСУ война в Украине фронт ситуация на фронте Покровск
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации