Война в Украине — гражданские имеют ложные представления о фронте

Украинское население часто имеет ложные представления о войне и боевых действиях. Пойти на фронт — не значит сразу попасть в пехоту и сидеть в окопах, все зависит от процесса и командования.

Об этом заявил командир взвода разведки РРСП 12-й бригады спецназначения "Азов" Николай "Фрост" Кущ в проекте "Дачный Движ" на YouTube-канале журналистки Рамины Эсхакзай.

Представления гражданских о войне

Николай Кущ сказал, что у людей обычно неправильное представление о войне. По его словам, часто можно услышать: "На войну, на мясо" и другие подобные заявления, но это говорит лишь о том, что гражданские часто представляют только пехоту и холодные окопы.

"Это не всегда прямо капец. Бывает по-разному, и все зависит от того, как вы организуете процесс, какое командование. И есть не только окопы..." — пояснил военный.

Он сказал, что кроме пехоты есть тыл, дроны, а также нужны водители. Кроме того, есть много разных должностей, где нужны люди.

"Я не говорю, что надо мобилизовать всю Украину, как в СССР, и вперед на войну. Но надо, чтобы вся страна работала на Победу, чтобы каждый делал что он может, а не сидел и ждал, пока его поймают", — подчеркнул "Фрост".

