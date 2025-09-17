Видео
Люди имеют ложные представления о войне — заявление военного

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 16:44
Война в Украине — гражданские имеют ложные представления о фронте
Николай "Фрост" Кущ. Фото: кадр из видео

Украинское население часто имеет ложные представления о войне и боевых действиях. Пойти на фронт — не значит сразу попасть в пехоту и сидеть в окопах, все зависит от процесса и командования.

Об этом заявил командир взвода разведки РРСП 12-й бригады спецназначения "Азов" Николай "Фрост" Кущ в проекте "Дачный Движ" на YouTube-канале журналистки Рамины Эсхакзай.

Представления гражданских о войне

Николай Кущ сказал, что у людей обычно неправильное представление о войне. По его словам, часто можно услышать: "На войну, на мясо" и другие подобные заявления, но это говорит лишь о том, что гражданские часто представляют только пехоту и холодные окопы.

"Это не всегда прямо капец. Бывает по-разному, и все зависит от того, как вы организуете процесс, какое командование. И есть не только окопы..." — пояснил военный.

Он сказал, что кроме пехоты есть тыл, дроны, а также нужны водители. Кроме того, есть много разных должностей, где нужны люди.

"Я не говорю, что надо мобилизовать всю Украину, как в СССР, и вперед на войну. Но надо, чтобы вся страна работала на Победу, чтобы каждый делал что он может, а не сидел и ждал, пока его поймают", — подчеркнул "Фрост".

Напомним, ранее военный 13 бригады НГУ "Хартия" с позывным "Норд" ответил, вернется ли Украина на границы 1991 года. По его словам, наша страна в этой войне уже очень далеко зашла по технологиям.

Кроме того, в "Азове" назвали идеальный процесс мобилизации. Прежде всего стоит мотивировать людей.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
