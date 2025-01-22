Окупація Донецька — росіяни встановлюють високі ціни на поїзди

Потяг на станції. Фото: radiochisinau.md

Російські війська у тимчасово окупованому Донецьку продовжують здійснювати тиск на місцеве населення, підвищуючи їм ціни до захмарної позначки на залізничні перевезення. Так, ситуація із залізницею тільки погіршується, а ціни, порівняно з минулим роком, зросли вдвічі.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву (ЦНС).

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Зазначається, що з 1 січня 2025 року стрімко зросли тарифи на залізничні перевезення у тимчасово окупованому Донецьку. За наявною інформацією, відтепер проїзд до Луганська коштує 955 рублів, тоді як торік коштував 585 рублів. Подібну ситуацію також можна простежити у тимчасово окупованій Луганській області, де ціни на громадський транспорт підвищили до 40 рублів.

"Однак ситуація з залізницею в окупованих регіонах не зазнала жодних покращень та залишається катастрофічною: рейси постійно скасовуються, станції занедбані", — йдеться у повідомленні.

У ЦНС наголосили, що окупанти не мають жодних намірів якось покращувати умови життя для місцевих жителів, вони лише підсилюють фінансовий тиск та демонструють байдужість до базових людських потреб на ТОТ.

"При цьому, російська влада систематично руйнує залишки інфраструктури, перетворюючи повсякденні послуги на черговий інструмент економічного грабунку, що своєю чергою перетворюється на недосяжну розкіш, особливо для людей похилого віку.Центр національного спротиву вчергове закликає місцеве населення, яке вимушено перебуває під окупацією ворога: не зволікайте, кожен з вас може чинити спротив окупанту на своєму рівні. Дійте прямо зараз", — наголосили в центрі.

Нагадаємо, окупанти відбирають землю в українців на Луганщині, які відмовились отримувати російські паспорти.

Також ми писали, що у Маріуполі мешканці скаржаться на відсутність житла. Через це вони збираються на протести.