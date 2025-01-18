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Окупанти відбирають землю на Луганщині — скільки гектарів забрали

18 січня 2025 05:20
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Окупаційна влада вилучає землю у тих, хто відмовився брати російський паспорт на Луганщині
Пахота на полі. Ілюстративне фото: EdPlants
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Російська окупаційна влада провела чергову "інвентаризацію" земельних ділянок на тимчасово окупованій території Луганської області. У тих українців, які відмовились від російських паспортів, відібрали землю.

Про це повідомляє Центр національного супротиву.

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Згідно з даними ЦНС, російські окупанти ідентифікували щонайменше 18 тисяч гектарів, що нібито не мають власника. Однак насправді ці ділянки належать українським громадянам, які не здійснили перереєстрацію громадянства та не отримали російський паспорт.

Згідно зі злочинним наказом РФ, з 1 січня поточного року усі українці на окупованих територіях, що не мають паспорта країни-агресора, позбавлені будь-яких прав. Російська окупаційна адміністрація навмисно класифікує цю категорію громадян як осіб без громадянства. 

Таким чином, путінський режим штучно створює умови для вигнання місцевого населення з їхніх рідних земель, зазначають у ЦНС.

Нагадаємо, мешканці тимчасово окупованого Маріуполя скаржаться на відсутність житла. Вони звернулися до окупаційної влади.

Також на ТОТ запрацює реєстр українців без паспортів Росії. Їм заборонять користуватися банками, реєструвати нерухомість, керувати транспортом та інше.

земля Луганська область окупанти війна в Україні російське громадянство ТОТ

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