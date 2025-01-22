Оккупация Донецка — россияне устанавливают высокие цены на поезда

Поезд на станции. Фото: radiochisinau.md

Российские войска во временно оккупированном Донецке продолжают осуществлять давление на местное население, повышая им цены до заоблачной отметки на железнодорожные перевозки. Так, ситуация с железной дорогой только ухудшается, а цены, по сравнению с прошлым годом, выросли вдвое.

Об этом сообщают в Центре национального сопротивления (ЦНС).

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Отмечается, что с 1 января 2025 года стремительно выросли тарифы на железнодорожные перевозки во временно оккупированном Донецке. По имеющейся информации, отныне проезд до Луганска стоит 955 рублей, тогда как в прошлом году стоил 585 рублей. Подобную ситуацию также можно проследить во временно оккупированной Луганской области, где цены на общественный транспорт повысили до 40 рублей.

"Однако ситуация с железной дорогой в оккупированных регионах не претерпела никаких улучшений и остается катастрофической: рейсы постоянно отменяются, станции заброшены", — говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что оккупанты не имеют никаких намерений как-то улучшать условия жизни для местных жителей, они лишь усиливают финансовое давление и демонстрируют равнодушие к базовым человеческим потребностям на ВОТ.

"При этом, российские власти систематически разрушают остатки инфраструктуры, превращая повседневные услуги в очередной инструмент экономического грабежа, что в свою очередь превращается в недосягаемую роскошь, особенно для пожилых людей. Центр национального сопротивления в очередной раз призывает местное население, которое вынужденно находится под оккупацией врага: не медлите, каждый из вас может оказать сопротивление оккупанту на своем уровне. Действуйте прямо сейчас", — подчеркнули в центре.

Напомним, оккупанты отбирают землю у украинцев на Луганщине, которые отказались получать российские паспорта.

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