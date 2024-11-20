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Тріо красунь збило ракету Х-101 — Умєров вручив нагороди

20 листопада 2024 00:58
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Три захисниці ЗСУ отримали нагороду від міністра оборони за вдале знищення російської ракети
Рустем Умєров та українські захисниці. Фото: Facebook/Рустем Умєров
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Міністр оборони України Рустем Умєров вручив відзнаки захисницям, які збили російську крилату ракету на Рівненщині. За словами міністра, їхня відвага та професіоналізм стали справжнім символом незламності та вірності обов’язку. 

Про це Рустем Умєров написав у своєму Facebook.

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Міністр оборони України та захисниці з ЗСУ. Фото: Facebook/Рустем Умєров

Українські героїні зуміли захистити важливий об’єкт критичної інфраструктури в Рівненській області, збивши російську крилату ракету Х-101. 

Старший солдат Ольга Максименко забезпечувала відеофіксацію цієї бойової операції, зафіксувавши момент успішного знищення ракети. Її запис не лише став доказом виконання завдання, але й надихнув багатьох українців.

Старший солдат Валентина Стеблевець координувала операцію, контролюючи повітряну обстановку та передаючи важливі дані про ціль, а влучний постріл з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла" здійснила солдат Наталія Грабарчук, яка раніше пройшла підготовку у навчальному центрі в Десні.

Умєров від імені Міністерства оборони та всієї країни подякував захисницям за їхній внесок у безпеку України, вручивши їм заслужені відзнаки. Він наголосив, що їхня робота захищає українське небо та наближає перемогу.

Нагадаємо, російські війська у ніч проти 19 листопада атакували Запоріжжя ударними дронами типу Shahed. Внаслідок цього понад 15,6 тисячі абонентів залишаються без світла. 

Крім того, пізно ввечері 18 листопада загарбники атакували Глухів Сумської області. Через влучання ворожого дрона у багатоповерхівку є загиблі та поранені. 

ЗСУ Рівненська область нагорода ППО війна в Україні Умєров

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