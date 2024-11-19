Обстріли Запоріжжя 19 листопада — тисячі людей без світла

Наслідки обстрілів Запоріжжя. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Російські війська у ніч проти 19 листопада атакували Запоріжжя ударними дронами типу Shahed. Внаслідок цього понад 15,6 тисячі абонентів залишаються без світла.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

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Наслідки обстрілів Запоріжжя

Федоров розповів, що цієї ночі окупанти атакували Запоріжжя ударними дронами. Внаслідок обстрілів без світла залишилось понад 17,6 тисячі споживачів. Однак завдяки зусиллям енергетиків та комунальників, майже 2 тисячам абонентів електроенергію вже поновили.

"Від теплопостачання відключено 677 будинків.Роботи з відновлення електропостачання тривають", — йдеться у повідомленні.

Крім того, росіяни били по області авіацією, РСЗВ та артилерією. Упродовж останньої доби надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, ввечері 18 листопада загарбники атакували Глухів Сумської області. Через влучання ворожого дрона у багатоповерхівку є загиблі та поранені.

Також у ніч проти 19 листопада вибухи лунали у Київській області. В регіоні працювала протиповітряна оборона.