Обстрелы Запорожья 19 ноября — тысячи людей без света

Последствия обстрелов Запорожья. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Российские войска в ночь на 19 ноября атаковали Запорожье ударными дронами типа Shahed. В результате более 15,6 тысячи абонентов остаются без света.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

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Последствия обстрелов Запорожья

Федоров рассказал, что этой ночью оккупанты атаковали Запорожье ударными дронами. В результате обстрелов без света осталось более 17,6 тысячи потребителей. Однако благодаря усилиям энергетиков и коммунальщиков почти 2 тысячам абонентов электроэнергию уже восстановили.

"От теплоснабжения отключены 677 домов. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются", — говорится в сообщении.

Кроме того, россияне били по области авиацией, РСЗО и артиллерией. За последние сутки поступило 28 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Напомним, вечером 18 ноября захватчики атаковали Глухов Сумской области. Из-за попадания вражеского дрона в многоэтажку есть погибшие и раненые.

Также в ночь на 19 ноября взрывы раздавались в Киевской области. В регионе работала противовоздушная оборона.