Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow На Київщині пролунали вибухи — що відомо arrow

На Київщині пролунали вибухи — що відомо

19 листопада 2024 00:40
Чекарьова Марія - редактор
Що відомо відомо про нічні вибухи в Київській області 19 листопада
Робота ППО вночі. Фото ілюстративне: 114 ОБр ТрО
Чекарьова Марія - редактор

Вибухи пролунали в Київській області зараз, уночі у вівторок, 19 листопада. У регіоні триває повітряна тривога.

У Київській ОВА повідомили про рух ударних БпЛА та роботу ППО.

Читайте також:

Що відомо про вибухи в Київській області вночі 19 листопада 

Повітряну тривогу в Київській області оголосили о 00:10, а о 00:30 — і у столиці. О 00:13 Повітряні Сили ЗС України попередили про рух ударних БпЛА з Чернігівської області в напрямку Київської області, а о 00:38 — про те, що "Шахеди" летять у північну частину Києва.

О 00:31 у Київській ОВА зазначили, що в регіоні по російських безпілотниках працює ППО.

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", — закликали громадян.

Де ще, крім Київській області оголосили повітряну тривогу 

Станом на 00:40 19 листопада повітряна тривога, крім Київської областей триває ще у восьми областях і Києві. Червоні на карті повітряних тривог Чернігівська, Сумська, Харківська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська та Запорізька області.

Нагадаємо, 18 листопада росіяни атакували Одесу балістичною ракетою. Унаслідок цього обстрілу десятеро людей загинули, а ще 55 зазнали поранень.

Також ми повідомляли, що 17 листопада російська армія завдала масованого удару по Україні, зокрема по Києву. У столиці через падіння уламків ракет виникли пошкодження низки будівель.

вибух безпілотники Київська область обстріли Шахед БпЛА

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:50 Твір бійця ЗСУ потрапив в рейтинг The Telegraph — про що книга

01:32 Жителька Львівщини публікувала пропаганду СРСР — що вирішив суд

01:30 Ветеран АТО запропонував змінити підхід до мобілізації

00:54 Забути про НАТО та поступки Путіну — що Захід пропонує на замість

00:40 На Київщині пролунали вибухи — що відомо

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

00:31 Ворог атакує Запоріжжя — перебої зі світлом та опаленням

00:30 Хто має повторно прийти до ТЦК у лютому 2025 року на облік

00:25 Тисяча днів війни — які виплати отримували українці

00:20 Львів без світла — графіки відключень на сьогодні

Оновлено

00:14 Ребров висловив співчуття родинам загиблих в Сумах та Одесі

01:50 Твір бійця ЗСУ потрапив в рейтинг The Telegraph — про що книга

01:32 Жителька Львівщини публікувала пропаганду СРСР — що вирішив суд

01:30 Ветеран АТО запропонував змінити підхід до мобілізації

00:54 Забути про НАТО та поступки Путіну — що Захід пропонує на замість

00:40 На Київщині пролунали вибухи — що відомо

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

00:31 Ворог атакує Запоріжжя — перебої зі світлом та опаленням

00:30 Хто має повторно прийти до ТЦК у лютому 2025 року на облік

00:25 Тисяча днів війни — які виплати отримували українці

00:20 Львів без світла — графіки відключень на сьогодні

Оновлено

00:14 Ребров висловив співчуття родинам загиблих в Сумах та Одесі

00:25 Тисяча днів війни — які виплати отримували українці

17 листопада 2024

22:13 Одеса крізь біль і руїни — 1000 днів війни очима Новини.LIVE

15 листопада 2024
Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

Text

23:15 Наступного року бюджет на армію буде менше за цьогорічний

Text

22:20 Нардеп повідомив, які закони перші на розгляд у Раді

Text

20:51 Южаніна зробила заяву щодо ймовірного випробування для бюджету

Text

17:50 Візит Зеленського у Покровськ та звернення Дуди — ефір Вечір.LIVE

Text

13:02 Мирний план Ердогана та удари ATACMS — ефір День.LIVE

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

12:20 Попенко назвав, скільки часу потрібно на відновлення енергії

Text

11:22 Рябцев спрогнозував, коли в Києві скасують відключення світла

Text

11:12 Речник ОВА сказав, що вчора врятувало Запоріжжя від руйнувань

Text

10:48 Речник ДСНС повідомив про ситуацію у Сумах після удару балістикою

Text

08:10 Кухарчук прокоментував вплив дозволу Україні бити по РФ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

8 листопада 2024

08:38 "Тисяча Зеленського" — як отримати гроші пенсіонерам