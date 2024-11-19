Що відомо відомо про нічні вибухи в Київській області 19 листопада

Робота ППО вночі. Фото ілюстративне: 114 ОБр ТрО

Вибухи пролунали в Київській області зараз, уночі у вівторок, 19 листопада. У регіоні триває повітряна тривога.

У Київській ОВА повідомили про рух ударних БпЛА та роботу ППО.

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Повітряну тривогу в Київській області оголосили о 00:10, а о 00:30 — і у столиці. О 00:13 Повітряні Сили ЗС України попередили про рух ударних БпЛА з Чернігівської області в напрямку Київської області, а о 00:38 — про те, що "Шахеди" летять у північну частину Києва.

О 00:31 у Київській ОВА зазначили, що в регіоні по російських безпілотниках працює ППО.

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", — закликали громадян.

Де ще, крім Київській області оголосили повітряну тривогу

Станом на 00:40 19 листопада повітряна тривога, крім Київської областей триває ще у восьми областях і Києві. Червоні на карті повітряних тривог Чернігівська, Сумська, Харківська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська та Запорізька області.

Нагадаємо, 18 листопада росіяни атакували Одесу балістичною ракетою. Унаслідок цього обстрілу десятеро людей загинули, а ще 55 зазнали поранень.

Також ми повідомляли, що 17 листопада російська армія завдала масованого удару по Україні, зокрема по Києву. У столиці через падіння уламків ракет виникли пошкодження низки будівель.