Обстріл Глухова 18 листопада — кількість загиблих зросла

Удар по Глухову — з-під завалів дістали тіла матері та дитини
Російські окупанти ввечері, 18 листопада, атакували Глухів Сумської області. Відомо, що ворожий безпілотник типу Shahed влучив у багатоповерхівку. Внаслідок атаки є загиблі.
Про це повідомляє Глухів INFO у вівторок, 19 листопада.
Російський удар по Глухову
З-під завалів багатоповерхівки дістали тіла матері та дитини. Вони загинули внаслідок російської атаки.
У Сумській ОВА повідомили, що під ударом противника опинився гуртожиток. Окупанти спрямували на людей два безпілотники.
"Внаслідок ворожої атаки (станом на 7:00), попередньо, загинуло шість людей, з них одна — дитина. Поранено — 12 людей, з них дві дитини", — йдеться у повідомленні.
Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи. Під завали ще можуть бути люди.
Нагадаємо, загарбники зруйнували декілька поверхів багатоповерхівки. На місці удару працюють співробітники ДСНС.
Також внаслідок російського обстрілу Одеси 18 листопада загинули десять людей, серед яких були поліцейські, медик і мирні перехожі.
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