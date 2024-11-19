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Удар по Глухову — з-під завалів дістали тіла матері та дитини

19 листопада 2024 07:46
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл Глухова 18 листопада — кількість загиблих зросла
Наслідки російського удару по Глухову Сумської області 18 листопада. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти ввечері, 18 листопада, атакували Глухів Сумської області. Відомо, що ворожий безпілотник типу Shahed влучив у багатоповерхівку. Внаслідок атаки є загиблі.

Про це повідомляє Глухів INFO у вівторок, 19 листопада.

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З-під завалів багатоповерхівки дістали тіла матері та дитини. Вони загинули внаслідок російської атаки. 

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Допис Глухів INFO. Фото: скриншот

У Сумській ОВА повідомили, що під ударом противника опинився гуртожиток. Окупанти спрямували на людей два безпілотники. 

Обстріл Глухова 18 листопада
Наслідки російського удару по Глухову Сумської області 18 листопада. Фото: "Суспільне"

"Внаслідок ворожої атаки (станом на 7:00), попередньо, загинуло шість людей, з них одна — дитина. Поранено — 12 людей, з них дві дитини", — йдеться у повідомленні.

Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи. Під завали ще можуть бути люди. 

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Допис Сумської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, загарбники зруйнували декілька поверхів багатоповерхівки. На місці удару працюють співробітники ДСНС.

Також внаслідок російського обстрілу Одеси 18 листопада загинули десять людей, серед яких були поліцейські, медик і мирні перехожі.

війна Сумська область обстріли окупанти Сумська ОВА

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