В багатоповерхівку на Сумщині влучив дрон-камікадзе, під завалами люди

Результат атаки російських окупантів на багатоповерхівку у Глухові. Фото: Суспільне Суми/Олександр Соломко

В результаті чергової атаки російських окупантів на Сумщину зафіксоване влучання в багатоповерхівку Глухова. За попередніми даними загинула одна людина.

Про це повідомляє Суспільне Новини.

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Що відомо на цей час

Наразі відомо, що в багатоповерхівку влучив дрон-камікадзе "Шахед". Зруйновано декілька поверхів. Під завалами можуть знаходитись постраждалі, яких намагаються врятувати співробітники місцевої ДСНС.

Водночас моніторингові канали регіону повідомляють про зберігання небезпеки нових атак дронів-камікадзе та ракетної загрози. Місцева влада закликає не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

За оновленими даними на цю мить вже відомо, що з під завалів витягнули тіло матері та її дитини. Вони загинули.

Нагадаємо, що вночі 18 листопада у Сумах також лунали вибухи. За декілька хвилин до удару військові попереджали про ракету.

Також ми писали про те, що вранці 17 листопада здійснили масований комбінований удар по Україні. Ціллю російських військових стала критична інфраструктура.