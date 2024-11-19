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Многоэтажку Глухова протаранил "Шахед" — под завалами есть люди

19 ноября 2024 02:35
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
В многоэтажку Сумской области попал дрон-камикадзе, под завалами люди
Результат атаки российских оккупантов на многоэтажку в Глухове. Фото: Суспільне Суми/Александр Соломко
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В результате очередной атаки российских оккупантов на Сумщину зафиксировано попадание в многоэтажку Глухова. По предварительным данным, погиб один человек.

Об этом сообщает Суспільне Новини.

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Что известно в настоящее время

Пока известно, что в многоэтажку попал дрон-камикадзе "Шахед". Разрушены несколько этажей. Под завалами могут находиться пострадавшие, которых пытаются спасти сотрудники местной ГСЧС.

В то же время, мониторинговые каналы региона сообщают о сохранении опасности новых атак дронов-камикадзе и ракетной угрозы. Местные власти призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

По обновленным данным уже известно, что из-под завалов достали тело матери и ее ребенка. Они погибли. 

Напомним, что ночью 18 ноября в Сумах также раздавались взрывы. Через несколько минут до удара военные предупреждали о ракете.

Также мы писали о том, что утром 17 ноября нанесли массированный комбинированный удар по Украине. Целью российских военных стала критическая инфраструктура.

ГСЧС Сумы Сумская область война в Украине атака жертвы Шахед

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