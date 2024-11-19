Обстрел Глухова 18 ноября — количество погибших возросло

Удар по Глухову — из-под завалов достали тела матери и ребенка
Российские оккупанты вечером, 18 ноября, атаковали Глухов Сумской области. Известно, что вражеский беспилотник типа Shahed попал в многоэтажку. В результате атаки есть погибшие.
Об этом сообщает Глухов INFO во вторник, 19 ноября.
Российский удар по Глухову
Из-под завалов многоэтажки достали тела матери и ребенка. Они погибли в результате российской атаки.
В Сумской ОВА сообщили, что под ударом противника оказалось общежитие. Оккупанты направили на людей два беспилотника.
"В результате вражеской атаки (по состоянию на 7:00), предварительно, погибли шесть человек, из них один — ребенок. Ранены — 12 человек, из них два ребенка", — говорится в сообщении.
Сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы. Под завалами еще могут быть люди.
Напомним, захватчики разрушили несколько этажей многоэтажки. На месте удара работают сотрудники ГСЧС.
Также в результате российского обстрела Одессы 18 ноября погибли десять человек, среди которых были полицейские, медик и мирные прохожие.
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