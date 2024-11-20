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Трио красавиц сбило ракету Х-101 — Умеров вручил награды

20 ноября 2024 00:58
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Три защитницы ВСУ получили награду от министра обороны за удачное уничтожение российской ракеты
Рустем Умеров и украинские защитницы. Фото: Facebook/Рустем Умеров
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Министр обороны Украины Рустем Умеров вручил награды защитницам, которые сбили российскую крылатую ракету в Ровенской области. По словам министра, их отвага и профессионализм стали настоящим символом несокрушимости и верности долгу.

Об этом Рустем Умеров написал в своем Facebook.

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Министр обороны Украины и защитницы по ВСУ. Фото: Facebook/Рустем Умеров

Украинские героини сумели защитить важный объект критической инфраструктуры в Ровенской области, сбив российскую крылатую ракету Х-101.

Старший солдат Ольга Максименко обеспечивала видеофиксацию этой боевой операции, зафиксировав момент успешного уничтожения ракеты. Ее запись не только стала доказательством выполнения задачи, но и вдохновила многих украинцев.

Старший солдат Валентина Стеблевец координировала операцию, контролируя воздушную обстановку и передавая важные данные о цели, а точный выстрел из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" произвела солдат Наталья Грабарчук, ранее прошедшая подготовку в учебном центре в Десне.

Умеров от имени Министерства обороны и всей страны поблагодарил защитниц за их вклад в безопасность Украины, вручив им заслуженные награды. Он подчеркнул, что их работа защищает украинское небо и приближает победу.

Напомним, российские войска в ночь на 19 ноября атаковали Запорожье ударными дронами типа Shahed. В результате более 15,6 тысячи абонентов остаются без света.

Кроме того, поздно вечером 18 ноября захватчики атаковали Глухов Сумской области. Из-за попадания вражеского дрона в многоэтажку погибли и ранены.

ВСУ Ровенская область награда ПВО война в Украине Умеров

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