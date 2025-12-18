Відео
Головна Армія Третій корпус та ГУР знищили полк армії РФ поблизу Лимана — відео

Третій корпус та ГУР знищили полк армії РФ поблизу Лимана — відео

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 13:02
Співпраця Третього корпусу та ГУР МО на Лиманському напрямку
Бої поблизу Лимана. Фото: Третій корпус/Facebook

Третій армійський корпус та Головне управління розвідки Міністерства оборони України проводять спільні штурмові дії. На Лиманському напрямку знищено полк російської армії.

Про це повідомила пресслужба Третього армійського корпусу у четвер, 18 грудня.

Читайте також:

Третій корпус та ГУР знищіли полк РФ 

У результаті злагодженої взаємодії між бійцями 3-го ОРБ Третього армійського корпусу, 2-го мехбату Третьої штурмової бригади, "FATUM" 60-ї ОМБр  та ГУР МО "АРТАН" вдалося вирівняти лінію фронту та поліпшити тактичну ситуацію навколо ЗСУ у цьому районі. 

"Разом із ГУР досягли оперативно-тактичного результату на Лиманському напрямку. Це продовження традиції ще з часів звільнення Мощуна й прориву гелікоптерів до Маріуполя — підставляти один одному братерське плече. Вдячний за зразкову співпрацю", — зазначив командир Третього армійського корпусу, генерал Андрій Білецький.

За час співпраці Третього корпусу та ГУР ліквідовано полк російської армії. Значну кількість ворогів було захоплено в полон. Злагоджена праця українських військових позбавляє ворога можливості маневру та створює передумови для подальших дій ЗСУ на цьому напрямку.

"Це насамперед заслуга бійців і бойових командирів, які знаходять варіанти вирішення будь-якого завдання", — наголосив командир спецпідрозділу ГУР МО "АРТАН" Віктор Торкотюк.

Нагадаємо, що у ніч проти 17 грудня ЗСУ вразили інфраструктуру НПЗ РФ "Славянский".  Також було здійснено влучання по нафтобазі.

Раніше ми також інформували, що українські військові здійснили удари по НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в РФ. Це один із найбільших російських заводів.

російські війська війна в Україні штурмова бригада Третя штурмова бригада ГУР МО Украины
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
