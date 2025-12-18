Видео
Главная Армия Третий корпус и ГУР уничтожили полк РФ вблизи Лимана — видео

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 13:02
Сотрудничество Третьего корпуса и ГУР МО на Лиманском направлении
Бои вблизи Лимана. Фото: Третий корпус/Facebook

Третий армейский корпус и Главное управление разведки Министерства обороны Украины проводят совместные штурмовые действия. На Лиманском направлении уничтожен полк российской армии.

Об этом сообщила пресс-служба Третьего армейского корпуса в четверг, 18 декабря.

Читайте также:

В результате слаженного взаимодействия между бойцами 3-го ОРБ Третьего армейского корпуса, 2-го мехбата Третьей штурмовой бригады, "FATUM" 60-й ОМБр и ГУР МО "АРТАН" удалось выровнять линию фронта и улучшить тактическую ситуацию вокруг ВСУ в этом районе.

"Вместе с ГУР достигли оперативно-тактического результата на Лиманском направлении. Это продолжение традиции еще со времен освобождения Мощуна и прорыва вертолетов в Мариуполь — подставлять друг другу братское плечо. Благодарен за образцовое сотрудничество", — отметил командир Третьего армейского корпуса, генерал Андрей Билецкий.

За время сотрудничества Третьего корпуса и ГУР ликвидирован полк российской армии. Значительное количество врагов было захвачено в плен. Слаженная работа украинских военных лишает врага возможности маневра и создает предпосылки для дальнейших действий ВСУ на этом направлении.

"Это прежде всего заслуга бойцов и боевых командиров, которые находят варианты решения любой задачи", — подчеркнул командир спецподразделения ГУР МО "АРТАН" Виктор Торкотюк.

Напомним, что в ночь на 17 декабря ВСУ поразили инфраструктуру НПЗ РФ "Славянский". Также было осуществлено попадание по нефтебазе.

Ранее мы также информировали, что украинские военные осуществили удары по НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в РФ. Это один из крупнейших российских заводов.

российские войска война в Украине штурмовая бригада Третья штурмова бригада ГУР МО України
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
