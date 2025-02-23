Знищення техніки росіян — ефектне відео 3 ОШБр

Удар по російській техніці. Фото: скриншот

Українські бійці продовжують нищити ворога, який прийшов на нашу землю. Окупанти втратили на Харківщині танки, БМП та вантажівку через ювелірну роботу наших бійців.

Відео опублікувала 3-тя окрема штурмова бригада в Telegram у неділю, 23 лютого.

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Знищення російської техніки

Бійці 3 ОШБр розбили техніку росіян у Харківській області. Українські БпЛА обійшли антидроновий "захист" противника та знищили чотири БМП, чотири танки та одну вантажівку.

Нагадаємо, раніше бійці 3 ОШБр здійснили жорстку зачистку на Харківщині. Вони наголосили, що жоден окупант не залишиться непокараним.

Також бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фурія" бригади "Гарт" знищили піхоту РФ. Захисники показали, як ефектно били по окупантах.