Високоточні удари FPV-дронами — як 110-та ОМБр знищує ворога

Запуск дрона. Фото ілюстративне архівне: Reuters

Бійці 110-ї окремої механізованої бригади завдають нищівних ударів по російських окупантах, використовуючи FPV-дрони "ГРІМ". Ці безпілотники вкотре доводять свою ефективність, перетворюючи ворожі позиції на уламки завдяки точним та потужним ударам.

Відеокадрами знищення російських військ та техніки поділились військові Батальйону Безпілотних Систем 110 ОМБР.

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На кадрах видно, як українські військові завдають точних ударів по позиціях російських військ та знищують їх техніку та укріплення.

Вибух від влучання. Фото: скриншот

Пожежа після влучання. Фото: скриншот

Що відомо про FPV-дрон "ГРІМ"

"ГРІМ" — це високошвидкісний FPV-дрон українського виробництва, розроблений спеціально для ураження бронетехніки, укріплень та живої сили противника. Завдяки потужному заряду, він здатний ефективно пробивати навіть добре захищені цілі.

Цей дрон-камікадзе використовується українськими підрозділами для точкових ударів, що мінімізує витрати боєприпасів та дозволяє вражати навіть важкодоступні цілі.

Нагадаємо, ГУР показало відео знищення систем РЕБ на заводі у Воронежі.

Також бійці 82-ї ОДШБр показали майстерне знищення схованки з мінометом росіян.