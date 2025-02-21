Высокоточные удары FPV-дронами — как 110-я ОМБр уничтожает врага

Запуск дрона. Фото иллюстративное архивное: Reuters

Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады наносят сокрушительные удары по российским оккупантам, используя FPV-дроны "ГРІМ". Эти беспилотники в очередной раз доказывают свою эффективность, превращая вражеские позиции в обломки благодаря точным и мощным ударам.

Видеокадрами уничтожения российских войск и техники поделились военные Батальона Беспилотных Систем 110 ОМБР.

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На кадрах видно, как украинские военные наносят точные удары по позициям российских войск и уничтожают их технику и укрепления.

Взрыв от попадания. Фото: скриншот

Пожар после попадания после попадания. Фото: скриншот

Что известно о FPV-дроне "ГРІМ"

"ГРІМ" — это высокоскоростной FPV-дрон украинского производства, разработанный специально для поражения бронетехники, укреплений и живой силы противника. Благодаря мощному заряду, он способен эффективно пробивать даже хорошо защищенные цели.

Этот дрон-камикадзе используется украинскими подразделениями для точечных ударов, что минимизирует расход боеприпасов и позволяет поражать даже труднодоступные цели.

Напомним, ГУР показало видео уничтожения систем РЭБ на заводе в Воронеже.

Также бойцы 82-й ОДШБр показали мастерское уничтожение тайника с минометом россиян.