Высокоточные удары FPV-дронами — как 110-я ОМБр уничтожает врага

110-я ОМБр уничтожает оккупантов FPV-дронами "ГРІМ" — видео
Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады наносят сокрушительные удары по российским оккупантам, используя FPV-дроны "ГРІМ". Эти беспилотники в очередной раз доказывают свою эффективность, превращая вражеские позиции в обломки благодаря точным и мощным ударам.
Видеокадрами уничтожения российских войск и техники поделились военные Батальона Беспилотных Систем 110 ОМБР.
На кадрах видно, как украинские военные наносят точные удары по позициям российских войск и уничтожают их технику и укрепления.
Что известно о FPV-дроне "ГРІМ"
"ГРІМ" — это высокоскоростной FPV-дрон украинского производства, разработанный специально для поражения бронетехники, укреплений и живой силы противника. Благодаря мощному заряду, он способен эффективно пробивать даже хорошо защищенные цели.
Этот дрон-камикадзе используется украинскими подразделениями для точечных ударов, что минимизирует расход боеприпасов и позволяет поражать даже труднодоступные цели.
Напомним, ГУР показало видео уничтожения систем РЭБ на заводе в Воронеже.
Также бойцы 82-й ОДШБр показали мастерское уничтожение тайника с минометом россиян.
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