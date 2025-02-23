Уничтожение техники россиян — эффектное видео 3 ОШБр

Удар по российской технике. Фото: скриншот

Украинские бойцы продолжают уничтожать врага, который пришел на нашу землю. Оккупанты потеряли на Харьковщине танки, БМП и грузовик из-за ювелирной работы наших бойцов.

Видео опубликовала 3-я отдельная штурмовая бригада в Telegram в воскресенье, 23 февраля.

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Уничтожение российской техники

Бойцы 3 ОШБр разбили технику россиян в Харьковской области. Украинские БпЛА обошли антидроновую "защиту" противника и уничтожили четыре БМП, четыре танка и один грузовик.

Напомним, ранее бойцы 3 ОШБр осуществили жесткую зачистку на Харьковщине. Они отметили, что ни один оккупант не останется безнаказанным.

Также бойцы роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Фурия" бригады "Гарт" уничтожили пехоту РФ. Защитники показали, как эффектно били по оккупантам.