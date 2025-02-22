Бійці роти Фурія ефектно вдарили по окупантах — відео

Удар по російських окупантах. Фото: скриншот

Бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фурія" бригади "Гарт" показали, як ефектно били по російських окупантах. Загалом вдалося вбити сім загарбників.

Відео опублікувала пресслужба ДПСУ у суботу, 22 лютого.

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Воїни знищили російський спостережний пункт, вогневу позицію, точку злету безпілотників, склад ПММ та бліндажі.

"Окрім того, прикордонники знищили автівку і сім окупантів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські прикордонники отримали сучасну самохідну артилерійську установку DITA, розроблену за стандартами НАТО.

Також бійці ДПСУ показали, як знищили три радянські гармати калібру 152 мм на Куп’янському напрямку.