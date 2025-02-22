Бійці роти Фурія ефектно вдарили по окупантах — відео

У ДПСУ показали, як ефектно били по росіянах та ворожій техніці
Бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фурія" бригади "Гарт" показали, як ефектно били по російських окупантах. Загалом вдалося вбити сім загарбників.
Відео опублікувала пресслужба ДПСУ у суботу, 22 лютого.
Удари по окупантах
Воїни знищили російський спостережний пункт, вогневу позицію, точку злету безпілотників, склад ПММ та бліндажі.
"Окрім того, прикордонники знищили автівку і сім окупантів", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українські прикордонники отримали сучасну самохідну артилерійську установку DITA, розроблену за стандартами НАТО.
Також бійці ДПСУ показали, як знищили три радянські гармати калібру 152 мм на Куп’янському напрямку.
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