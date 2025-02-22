Бойцы роты Фурия эффектно ударили по оккупантам — видео

В ГПСУ показали, как били по россиянам и вражеской технике
Бойцы роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Фурия" бригады "Гарт" показали, как эффектно били по российским оккупантам. В целом удалось убить семь захватчиков.
Видео опубликовала пресс-служба ГПСУ в субботу, 22 февраля.
Удары по оккупантам
Воины уничтожили российский наблюдательный пункт, огневую позицию, точку взлета беспилотников, склад ГСМ и блиндажи.
"Кроме того, пограничники уничтожили машину и семь оккупантов", — говорится в сообщении.
Напомним, украинские пограничники получили современную самоходную артиллерийскую установку DITA, разработанную по стандартам НАТО.
Также бойцы ГПСУ показали, как уничтожили три советские пушки калибра 152 мм на Купянском направлении.
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