Бойцы роты Фурия эффектно ударили по оккупантам — видео

Удар по российским оккупантам. Фото: скриншот

Бойцы роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Фурия" бригады "Гарт" показали, как эффектно били по российским оккупантам. В целом удалось убить семь захватчиков.

Видео опубликовала пресс-служба ГПСУ в субботу, 22 февраля.

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Воины уничтожили российский наблюдательный пункт, огневую позицию, точку взлета беспилотников, склад ГСМ и блиндажи.

"Кроме того, пограничники уничтожили машину и семь оккупантов", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские пограничники получили современную самоходную артиллерийскую установку DITA, разработанную по стандартам НАТО.

Также бойцы ГПСУ показали, как уничтожили три советские пушки калибра 152 мм на Купянском направлении.