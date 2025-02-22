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В ГПСУ показали, как били по россиянам и вражеской технике

22 февраля 2025 12:37
Аркадий Пастула - Редактор
Бойцы роты Фурия эффектно ударили по оккупантам — видео
Удар по российским оккупантам. Фото: скриншот
Аркадий Пастула - Редактор

Бойцы роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Фурия" бригады "Гарт" показали, как эффектно били по российским оккупантам. В целом удалось убить семь захватчиков.

Видео опубликовала пресс-служба ГПСУ в субботу, 22 февраля.

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Воины уничтожили российский наблюдательный пункт, огневую позицию, точку взлета беспилотников, склад ГСМ и блиндажи.

"Кроме того, пограничники уничтожили машину и семь оккупантов", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские пограничники получили современную самоходную артиллерийскую установку DITA, разработанную по стандартам НАТО.

Также бойцы ГПСУ показали, как уничтожили три советские пушки калибра 152 мм на Купянском направлении.

война Украина военная техника оккупанты ГПСУ
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