Сирський згадав ключові бої на Київщині у перші дні повномасштабного вторгнення

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Україна 2 квітня відзначає третю річницю звільнення Київської області від російських військ. Завдяки злагодженій роботі військових Збройних сил України вдалося відбити масштабний наступ окупантів та захистити Київ.

Про це нагадав Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський, який у 2022 році очолював Сухопутні війська й особисто відповідав за оборону столиці та області.

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Олександр Сирський наголосив, що Київська оборонна операція тривала 38 діб — від першого дня повномасштабного вторгнення і до повного витіснення ворога з Київщини.

За словами генерала, ще до 24 лютого 2022 року було зрозуміло, що Київ стане одним із головних напрямків атаки, тож командування ЗСУ завчасно розпочало підготовку до оборони. Територію столиці та області було поділено на сектори, призначено командувачів, створено зовнішні та внутрішні рубежі оборони, розгорнуто укріплені райони та систему вогневого ураження.

"На шляху до столиці загарбники зустріли запеклий опір у населених пунктах, які стали символами незламності. Серед них — міста-герої Буча, Ірпінь, Гостомель. Захисники та захисниці цих міст стали національними легендами. Українці прийняли бій, бо кожен із нас розумів: захист Києва — це захист України, її незалежності та її майбутнього", — висловився Сирський.

За словами військового, звільнення Київщини стало не лише військовою перемогою, а й потужним сигналом для всього світу: Україна не здається, вона бореться та здатна перемагати. Він зауважив, що на той момент США ще не надавала військову допомогу у великих об'ємах. Зокрема, на озброєнні не було HIMARS, Bradley та інших важливих екземплярів військової техніки.

"Завдяки безстрашності наших воїнів і добровольців, самовідданості волонтерів, активній підтримці цивільних людей, ми не просто стримали ворога. Ми вибили його з Київщини та створили умови для подальших контрнаступальних дій. Я пишаюся кожним солдатом, сержантом і офіцером, які у вирішальний момент нашої історії продемонстрували відвагу, військову майстерність і витримку. Схиляю голову перед пам’яттю тих, хто віддав свої життя за звільнення Київщини і звитягу України", — повідомив Олександр Сирський.

Нагадаємо, Олександр Сирський назвав кількість техніки, яку втратила російська армія за останній тиждень.

Також Головнокомандувач ЗСУ провів нараду щодо успіхів українського війська впродовж березня.