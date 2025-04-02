Сырский вспомнил ключевые бои на Киевщине в первые дни полномасштабного вторжения

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Украина 2 апреля отмечает третью годовщину освобождения Киевской области от российских войск. Благодаря слаженной работе военных Вооруженных сил Украины удалось отразить масштабное наступление оккупантов и защитить Киев.

Об этом напомнил Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, который в 2022 году возглавлял Сухопутные войска и лично отвечал за оборону столицы и области.

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Александр Сырский отметил, что Киевская оборонительная операция длилась 38 суток — от первого дня полномасштабного вторжения и до полного вытеснения врага из Киевской области.

По словам генерала, еще до 24 февраля 2022 года было понятно, что Киев станет одним из главных направлений атаки, поэтому командование ВСУ заблаговременно начало подготовку к обороне. Территория столицы и области была разделена на сектора, назначены командующие, созданы внешние и внутренние рубежи обороны, развернуты укрепленные районы и система огневого поражения.

"На пути к столице захватчики встретили ожесточенное сопротивление в населенных пунктах, которые стали символами несокрушимости. Среди них — города-герои Буча, Ирпень, Гостомель. Защитники и защитницы этих городов стали национальными легендами. Украинцы приняли бой, потому что каждый из нас понимал: защита Киева — это защита Украины, ее независимости и ее будущего", — высказался Сырский.

По словам военного, освобождение Киевщины стало не только военной победой, но и мощным сигналом для всего мира: Украина не сдается, она борется и способна побеждать. Он отметил, что на тот момент США еще не предоставляли военную помощь в больших объемах. В частности, на вооружении не было HIMARS, Bradley и других важных экземпляров военной техники.

"Благодаря бесстрашию наших воинов и добровольцев, самоотверженности волонтеров, активной поддержке гражданских людей, мы не просто сдержали врага. Мы выбили его с Киевщины и создали условия для дальнейших контрнаступательных действий. Я горжусь каждым солдатом, сержантом и офицером, которые в решающий момент нашей истории продемонстрировали отвагу, военное мастерство и выдержку. Склоняю голову перед памятью тех, кто отдал свои жизни за освобождение Киевщины и победу Украины", — сообщил Александр Сырский.

Напомним, Александр Сырский назвал количество техники, которую потеряла российская армия за последнюю неделю.

Также Главнокомандующий ВСУ провел совещание по успехам украинского войска в течение марта.