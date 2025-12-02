Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Трегубов різко відреагував на заяви РФ про "успіхи" в Куп'янську

Трегубов різко відреагував на заяви РФ про "успіхи" в Куп'янську

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 21:22
Ситуація в Куп'янську — Трегубов відреагував на заяви Путіна про успіхи РФ
Армія РФ. Фото: росЗМІ

Російські заяви про нібито "успіхи" під Куп'янськом не мають нічого спільного з реальністю. Окупанти не контролюють місто та зазнають втрат.

Про це заявив начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі День.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Яка ситуація у Куп'янську

Військовий різко висловився щодо чергових заяв російського диктатора Володимира Путіна про нібито суттєві успіхи російської армії на Харківському напрямку. За словами Трегубова, очільник Кремля "систематично бреше" про становище на фронті, вигадуючи захоплення нових територій заради пропаганди.

"Там безумовно присутні російські війська, вони присутні у північних районах. Вони не контролюють місто, вони не контролюють навіть половину міста. Вони взагалі мало що контролюють, окрім підвалу довкола себе безпосередньо. І те не завжди надійно. Росіянам до Марсу приблизно стільки ж, скільки до контролю над Куп'янськом", — наголосив військовий.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ спростували заяви РФ про окупацію Вовчанська та Покровська.

А також військовий розповів про втрати ворога на Покровському напрямку.

війна Харківська область Куп'янськ окупація війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації