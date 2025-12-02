Ситуація в Куп'янську — Трегубов відреагував на заяви Путіна про успіхи РФ

Армія РФ. Фото: росЗМІ

Російські заяви про нібито "успіхи" під Куп'янськом не мають нічого спільного з реальністю. Окупанти не контролюють місто та зазнають втрат.

Про це заявив начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі День.LIVE.

Яка ситуація у Куп'янську

Військовий різко висловився щодо чергових заяв російського диктатора Володимира Путіна про нібито суттєві успіхи російської армії на Харківському напрямку. За словами Трегубова, очільник Кремля "систематично бреше" про становище на фронті, вигадуючи захоплення нових територій заради пропаганди.

"Там безумовно присутні російські війська, вони присутні у північних районах. Вони не контролюють місто, вони не контролюють навіть половину міста. Вони взагалі мало що контролюють, окрім підвалу довкола себе безпосередньо. І те не завжди надійно. Росіянам до Марсу приблизно стільки ж, скільки до контролю над Куп'янськом", — наголосив військовий.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ спростували заяви РФ про окупацію Вовчанська та Покровська.

А також військовий розповів про втрати ворога на Покровському напрямку.