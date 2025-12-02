Ситуация в Купянске - Трегубов отреагировал на заявления Путина об успехах РФ

Трегубов отреагировал на заявления РФ об "успехах" в Купянске
Российские заявления о якобы "успехах" под Купянском не имеют ничего общего с реальностью. Оккупанты не контролируют город и несут потери.
Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире День.LIVE.
Какова ситуация в Купянске
Военный резко высказался относительно очередных заявлений российского диктатора Владимира Путина о якобы существенных успехах российской армии на Харьковском направлении. По словам Трегубова, глава Кремля "систематически врет" о положении на фронте, придумывая захват новых территорий ради пропаганды.
"Там безусловно присутствуют российские войска, они присутствуют в северных районах. Они не контролируют город, они не контролируют даже половину города. Они вообще мало что контролируют, кроме подвала вокруг себя непосредственно. И то не всегда надежно. Россиянам до Марса примерно столько же, сколько до контроля над Купянском", — подчеркнул военный.
Напомним, ранее в Генштабе ВСУ опровергли заявления РФ об оккупации Волчанска и Покровска.
А также военный рассказал о потерях врага на Покровском направлении.
