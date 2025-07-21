Німецький генерал пропонує бити по російських аеродромах

Генерал-майор ЗС Німеччини Крістіан Фройдінг. Фото: Bundeswehr

Генерал-майор ЗС Німеччини Крістіан Фройдінг запропонував завдавати ударів по російських аеродромах і військовій інфраструктурі. На його думку, це треба зробити з метою протидії атакам ракетами й безпілотниками на Україну.

Свої пропозиції та бачення ведення бойових дій Фройдінг висловив в інтерв'ю програмі Bundeswehr.

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За його словами, йдеться про завчасне ураження літаків, аеродромів та інших повітряних засобів за допомогою далекобійного озброєння, ще до того, як вони зможуть бути приведені в дію.

"Перша можливість, звісно, полягає в тому, щоб самим проводити наступальні протиповітряні операції з використанням засобів далекої дії, засобів повітряної війни в принципі — літаків, які завдають ударів по аеродромах ще до того, як ці засоби можуть бути використані", — сказав Фройдінг.

Генерал зазначив, що Росія значно наростила виробництво безпілотників, балістичних і крилатих ракет, що дає їй змогу кожні 3-5 днів запускати по Україні до 700-800 дронів і десятки інших повітряних засобів ураження, а в майбутньому ця кількість може збільшитися до 2000.

На думку генерала, щоб боротися з дронами, Україні потрібні засоби протидії за 2000-4000 євро, оскільки застосовувати для цих цілей ракети Patriot по $5 млн нераціонально.

У зв'язку з цим Фройдінг закликав союзників по НАТО посилити санкції проти Москви й тих, хто їй допомагає.

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