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Главная Армия Надо ослабить авиацию РФ — что предлагает генерал Бундесвера

Надо ослабить авиацию РФ — что предлагает генерал Бундесвера

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 01:47
Немецкий генерал предлагает бить по российским аэродромам
Генерал-майор ВС Германии Кристиан Фройдинг. Фото: Bundeswehr

Генерал-майор ВС Германии Кристиан Фройдинг предложил наносить удары по российским аэродромам и военной инфраструктуре. По его мнению, это надо сделать с целью противодействия атакам ракетами и беспилотниками на Украину.

Свои предложения и видение ведения боевых действий Фройдинг высказал в интервью программе Bundeswehr.

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По его словам, речь идет о заблаговременном поражении самолетов, аэродромов и других воздушных средств с помощью дальнобойного вооружения, еще до того, как они смогут быть приведены в действие.

"Первая возможность, конечно, заключается в том, чтобы самим проводить наступательные противовоздушные операции с использованием средств дальнего действия, средств воздушной войны в принципе — самолетов, которые наносят удары по аэродромам еще до того, как эти средства могут быть использованы", — сказал Фройдинг.

Генерал отметил, что Россия значительно нарастила производство беспилотников, баллистических и крылатых ракет, что позволяет ей каждые 3-5 дней запускать по Украине до 700-800 дронов и десятки других воздушных средств поражения, а в будущем это количество может увеличиться до 2000.

По мнению генерала, чтобы бороться с дронами, Украине нужны средства противодействия за 2000-4000 евро, поскольку применять для этих целей ракеты Patriot по $5 млн нерационально.

В связи с этим Фройдинг призвал союзников по НАТО усилить санкции против Москвы и тех, кто ей помогает.

Ранее мы сообщали, что именно канцлер ФРГ Фридрих Мерц сыграл ключевую роль в изменении отношения Дональда Трампа к Владимиру Путину. Между Берлином и Вашингтоном установились продуктивные отношения.

Ранее сообщалось, что в последнее время Россия увеличивает изготовление ударных дронов и планирует наносить все больше ударов по Украине.

Германия ВСУ дроны война в Украине атака авиация
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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