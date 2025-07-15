Обстріли України — РФ готується до масованіших атак

Російські дрони в небі. Ілюстративне фото: Depositphotos

Останнім часом Росія збільшує виготовлення ударних дронів і планує завдавати все більше ударів по Україні. Сили ворога нарощуються, особливо у використанні безпілотників.

Про це заявив начальник пресслужби бригади "Сталевий Кордон" Іван Шевцов в ефірі Ранок.LIVE 15 липня.

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Шевцов розповів, що зараз сили ворога значно нарощується, особливо у використанні безпілотників. За його словами, спостерігається збільшення кількості ворожих розрахунків, які працюють на дронах, і безпосередньо кількість самих дронів.

"Ворог нарощує саме свою складову по БпЛА. Наскільки це буде збільшуватися, сказати не можу, але останнім часом досить багато інформації від оперативних джерел про те, що РФ збільшує виготовлення ударних дронів і планує завдавати все більше і більше ударів по території України", — попередив начальник пресслужби.

Він також зазначив, що повномасштабна війна триває вже четвертий рік і постійний прогрес є як з нашого боку, так і з боку ворога. Водночас Іван Шевцов підкреслив, що казати, чи є який пік, неможливо, адже це можна побачити лише через певний час.

Нагадаємо, нещодавно командир розвідки ЗСУ заявив про збільшення виробництва БпЛА в РФ. Окупанти планують до вересня вийти на рівень 500 одиниць щодоби.

Водночас Мадяр попередив, що РФ запускатиме понад 1000 дронів за добу. Через це він звернув увагу на важливу та актуальну тенденцію — релокацію виробництва безпілотників.