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Главная Армия РФ готовится к более массированным атакам по Украине — детали

РФ готовится к более массированным атакам по Украине — детали

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 12:55
Обстрелы Украины — РФ готовится к более массированным атакам
Российские дроны в небе. Иллюстративное фото: Depositphotos

В последнее время Россия увеличивает изготовление ударных дронов и планирует наносить все больше ударов по Украине. Силы врага наращиваются, особенно в использовании беспилотников.

Об этом заявил начальник пресс-службы бригады "Стальной Граница" Иван Шевцов в эфире Ранок.LIVE 15 июля.

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РФ готовится к более массированным атакам по Украине

Шевцов рассказал, что сейчас силы врага значительно наращивается, особенно в использовании беспилотников. По его словам, наблюдается увеличение количества вражеских расчетов, которые работают на дронах, и непосредственно количество самих дронов.

"Враг наращивает именно свою составляющую по БпЛА. Насколько это будет увеличиваться, сказать не могу, но в последнее время достаточно много информации от оперативных источников о том, что РФ увеличивает изготовление ударных дронов и планирует наносить все больше и больше ударов по территории Украины", — предупредил начальник пресс-службы.

Он также отметил, что полномасштабная война продолжается уже четвертый год и постоянный прогресс есть как с нашей стороны, так и со стороны врага. В то же время Иван Шевцов подчеркнул, что говорить, есть ли какой пик, невозможно, ведь это можно увидеть только через некоторое время.

Напомним, недавно командир разведки ВСУ заявил об увеличении производства БпЛА в РФ. Оккупанты планируют до сентября выйти на уровень 500 единиц ежесуточно.

В то же время Мадяр предупредил, что РФ будет запускать более 1000 дронов в сутки. Поэтому он обратил внимание на важную и актуальную тенденцию — релокацию производства беспилотников.

оружие обстрелы дроны война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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