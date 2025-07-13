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Головна Армія Командир розвідки ЗСУ заявив про збільшення виробництва БпЛА в РФ

Командир розвідки ЗСУ заявив про збільшення виробництва БпЛА в РФ

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 13:56
Росія посилює виробництво дронів - Денис Ярославський
Ударні дрони РФ. Фото ілюстративне: depositphotos/Lepasik

Командир підрозділу розвідки Збройних сил України Денис Ярославський заявив, що Росія активно нарощує виробництво ударних безпілотників типу "Герань". Окупанти планують до вересня вийти на рівень 500 одиниць щодоби.

Про це він повідомив в ефірі програми Ранок.LIVE.

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За словами Ярославського, йдеться не лише про кількісне збільшення, але й про суттєву модернізацію дронів. Зокрема, ворог вже працює над переходом на реактивну тягу, що дозволить безпілотникам досягати нових висот і швидкостей.

"Вони збільшують бойову частину — тобто зараз 50 кілограмів, а буде до 80 кілограмів. Вони будуть підійматися на інші висоти, тобто летітимуть понад 4 кілометри, що вже унеможливлює їх збиття нашими звичайними системами ППО", — зазначив військовий.

Ярославський підкреслив, що в цій гонці озброєнь Україна наразі на крок позаду і терміново потребує переоснащення своїх антидронових засобів.

Він наголосив, що держава повинна негайно підтримати власний оборонно-промисловий сектор, зокрема приватний бізнес, який здатен налагодити виробництво високоточних мініракет, спроможних знищувати швидкісні "Шахеди".

Командир вважає, що лише технологічна перевага дозволить Україні ефективно протистояти зростаючій загрозі з повітря.

Нагадаємо, президент України повідомив, про що вдалося домовитися із Німеччиною щодо посилення ППО.

Додамо, що в червні в Міноборони анонсували можливість добровільно долучитися до збиття ракет і дронів над українськими містами. 

ЗСУ дрони війна в Україні Росія безпілотник
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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