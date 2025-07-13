Россия усиливает производство дронов - Денис Ярославский

Ударные дроны РФ. Фото иллюстративное: depositphotos/Lepasik

Командир подразделения разведки Вооруженных сил Украины Денис Ярославский заявил, что Россия активно наращивает производство ударных беспилотников типа "Герань". Оккупанты планируют до сентября выйти на уровень 500 единиц ежесуточно.

Об этом он сообщил в эфире программы Ранок.LIVE.

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По словам Ярославского, речь идет не только о количественном увеличении, но и о существенной модернизации дронов. В частности, враг уже работает над переходом на реактивную тягу, что позволит беспилотникам достигать новых высот и скоростей.

"Они увеличивают боевую часть — то есть сейчас 50 килограммов, а будет до 80 килограммов. Они будут подниматься на другие высоты, то есть будут лететь более 4 километров, что уже делает невозможным их сбивание нашими обычными системами ПВО", — отметил военный.

Ярославский подчеркнул, что в этой гонке вооружений Украина сейчас на шаг позади и срочно нуждается в переоснащении своих антидронових средств.

Он отметил, что государство должно немедленно поддержать собственный оборонно-промышленный сектор, в частности частный бизнес, который способен наладить производство высокоточных мини-ракет, способных уничтожать скоростные "Шшахеды".

Командир считает, что только технологическое преимущество позволит Украине эффективно противостоять растущей угрозе с воздуха.

Напомним, президент Украины сообщил, о чем удалось договориться с Германией по усилению ПВО.

Добавим, что в июне в Минобороны анонсировали возможность добровольно присоединиться к сбиванию ракет и дронов над украинскими городами.