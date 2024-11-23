Польський прем'єр вважає, що зараз відбувається найгостріша фаза війни між Росією та Україною

Прем'єр Польщі Дональд Туск. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив серйозну стурбованість щодо ескалації конфлікту в Україні, назвавши її "серйозною та реальною загрозою" глобальної війни. Він підкреслив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну увійшло в критичну фазу.

Про це повідомляє видання Politico.

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До чого тепер треба готуватись

За словами польського прем'єра, після запуску гіперзвукової балістичної ракети тепер невідомо, як довго триватиме війна. Дональд Туск наголосив на драматичному характері останніх подій та зазначив, що світові лідери повинні бути готовими до найгіршого сценарію.

Видання зазначає, що запуск ракети є ще одним сигналом про небезпеку подальшої ескалації. Президент України Володимир Зеленський розглядає цей крок як ознаку страху Кремля перед Києвом.

Занепокоєння, які висловив Туск, висловлюють й інші світові лідери, акцентує Politico. Високопоставлений британський військовий чиновник заявив виданню про готовність Збройних сил Великої Британії протистояти російській агресії, якщо та пошириться на інші країни Східної Європи.

Колишній головнокомандувач України Валерій Залужний вважає, що почалася Третя світова війна, враховуючи участь у конфлікті іноземних держав.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили, що 21 листопада росіяни вперше вдарили по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою.

А США офіційно відкрили базу протиракетної оборони в польському місті Редзіково, поблизу узбережжя Балтійського моря. Вона будувалася з 2000-х років і спрямована на захист країн НАТО.