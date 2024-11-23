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Надо готовиться к худшему — премьер Польши сделал заявление

23 ноября 2024 00:11
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Польский премьер считает, что сейчас происходит самая острая фаза войны между Россией и Украиной
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил серьезную обеспокоенность по поводу эскалации конфликта в Украине, назвав ее "серьезной и реальной угрозой" глобальной войны. Он подчеркнул, что полномасштабное вторжение России в Украину вошло в критическую фазу.

Об этом сообщает издание Politico.

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По словам польского премьера, после запуска гиперзвуковой баллистической ракеты теперь неизвестно, как долго будет продолжаться война. Дональд Туск отметил драматический характер последних событий и заявил, что мировые лидеры должны быть готовы к худшему сценарию.

Издание отмечает, что запуск ракеты — еще один сигнал об опасности дальнейшей эскалации. Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает этот шаг как признак страха Кремля перед Киевом.

Беспокойство, которое выразил Туск, выражают и другие мировые лидеры, акцентирует Politico. Высокопоставленный британский военный чиновник заявил изданию о готовности Вооруженных сил Великобритании противостоять российской агрессии, если она распространится на другие страны Восточной Европы.

Бывший главнокомандующий Украины Валерий Залужный считает, что началась Третья мировая война, учитывая участие в конфликте иностранных государств.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили, что 21 ноября россияне впервые ударили по Украине межконтинентальной баллистической ракетой.

А США официально открыли базу противоракетной обороны в польском городе Редзиково, у побережья Балтийского моря. Она строилась с 2000-х годов и предназначена для защиты стран НАТО.

Польша США война в Украине ракетный удар Дональд Туск

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