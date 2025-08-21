Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Тільки ракети зможуть надати перевагу у війні — експерт пояснив

Тільки ракети зможуть надати перевагу у війні — експерт пояснив

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 23:37
Тільки ракетами ЗСУ зможе знищити важливу інфраструктуру ворога, наприклад, НПЗ, заявив авіаексперт Романенко
Українська далекобійна ракета "Фламінго". Фото: AP

Які б успіхи не мала Україна у розробці далекобійних дронів, проте по-справжньому нищити ВПК та інфраструктуру окупантів РФ можна тільки ракетами. Тому зараз найпершим завданням є масове виробництво саме українських крилатих та балістичних ракет.

Про це в етері "Вечір.LIVE" заявив авіаексперт Валерій Романенко. 

Реклама
Читайте також:

Чому ракети настільки важливі

Романенко зазначив, що саме далекобійні ракети в змозі змінити баланс сил на фронті. Крилаті та балістичні ракети нададуть стратегічну перевагу над ворогом. 

"Дві ракети достатньо, щоб уразити будь-який російський завод або навіть потужний НПЗ", — зазначив авіаексперт.

На його думку, дрони типу FP-1 чи "Лютий" не можуть вмістити потужну бойову частину з вибухівкою, тому здатні завдати обмежених руйнувань інфраструктурі росіян, які достатньо швидко її відновлять. А от ракети в цьому питанні поставлять крапку. 

Раніше ми писали, що зараз Україна почала активне виробництво далекобійних дронів FP-1. Вони дешевше за іранський "Шахед", а наш ВПК виробляє їх зі швидкістю три тисячі одиниць на місяць.

Нагадаємо, нещодавно в Україні показали унікальні кадри виробництва нової крилатої ракети "Фламінго". Вона має заявлену дальність у 3000 км. 

ЗСУ НПЗ ракети дрони війна в Україні ВПК далекобійна зброя
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації