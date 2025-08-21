Тільки ракетами ЗСУ зможе знищити важливу інфраструктуру ворога, наприклад, НПЗ, заявив авіаексперт Романенко

Українська далекобійна ракета "Фламінго". Фото: AP

Які б успіхи не мала Україна у розробці далекобійних дронів, проте по-справжньому нищити ВПК та інфраструктуру окупантів РФ можна тільки ракетами. Тому зараз найпершим завданням є масове виробництво саме українських крилатих та балістичних ракет.

Про це в етері "Вечір.LIVE" заявив авіаексперт Валерій Романенко.

Чому ракети настільки важливі

Романенко зазначив, що саме далекобійні ракети в змозі змінити баланс сил на фронті. Крилаті та балістичні ракети нададуть стратегічну перевагу над ворогом.

"Дві ракети достатньо, щоб уразити будь-який російський завод або навіть потужний НПЗ", — зазначив авіаексперт.

На його думку, дрони типу FP-1 чи "Лютий" не можуть вмістити потужну бойову частину з вибухівкою, тому здатні завдати обмежених руйнувань інфраструктурі росіян, які достатньо швидко її відновлять. А от ракети в цьому питанні поставлять крапку.

Раніше ми писали, що зараз Україна почала активне виробництво далекобійних дронів FP-1. Вони дешевше за іранський "Шахед", а наш ВПК виробляє їх зі швидкістю три тисячі одиниць на місяць.

Нагадаємо, нещодавно в Україні показали унікальні кадри виробництва нової крилатої ракети "Фламінго". Вона має заявлену дальність у 3000 км.