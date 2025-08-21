Только ракетами ВСУ сможет уничтожить важную инфраструктуру врага, например, НПЗ, заявил авиаэксперт Романенко

Украинская дальнобойная ракета "Фламинго". Фото: AP

Какие бы успехи не имела Украина в разработке дальнобойных дронов, однако по-настоящему уничтожать ВПК и инфраструктуру оккупантов РФ можно только ракетами. Поэтому сейчас первейшей задачей является массовое производство именно украинских крылатых и баллистических ракет.

Об этом в эфире "Вечір.LIVE" заявил авиаэксперт Валерий Романенко.

Реклама

Читайте также:

Почему ракеты настолько важны

Романенко отметил, что именно дальнобойные ракеты в состоянии изменить баланс сил на фронте. Крылатые и баллистические ракеты предоставят стратегическое преимущество над врагом.

"Две ракеты достаточно, чтобы поразить любой российский завод или даже мощный НПЗ", — отметил авиаэксперт.

По его мнению, дроны типа FP-1 или "Лютый" не могут вместить мощную боевую часть со взрывчаткой, поэтому способны нанести ограниченные разрушения инфраструктуре россиян, которые достаточно быстро ее восстановят. А вот ракеты в этом вопросе поставят точку.

Ранее мы писали, что сейчас Украина начала активное производство дальнобойных дронов FP-1. Они дешевле иранского "Шахеда", а наш ВПК производит их со скоростью три тысячи единиц в месяц.

Напомним, недавно в Украине показали уникальные кадры производства новой крылатой ракеты "Фламинго". Она имеет заявленную дальность в 3000 км.