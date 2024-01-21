Танкова рота "Азову" відзначає дев'яту річницю свого створення

Танкісти полку "Азов" у башті танку. Фото: Facebook полку "Азов"

Сьогодні, 21 січня, танкова рота "Азову" відзаначає дев'яту річницю від дня свого створення. Бажання досягати нових перемог та визволяти захоплені ворогами землі України спонукало "Азов" стати підрозділом із важкою технікою.

Про це повідомили на Facebook сторінці полку спеціального призначення "Азов".

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Танки "Азову" мають довгу історію, сповнену перемог і подвигів. Вони брали активну участь у боях за Широкине, на Світлодарській дузі, обороняли Маріуполь у повному оточенні й громили ворога на Запорізькому напрямку.

"Ми стали бригадою, а наша танкова рота — батальйоном. Зараз катки азовських танків звільняють українську землю на Кремінському напрямку й ефективно нищать ворожі цілі", — говориться у повідомленні полку.

Також зазначається, що на світлинах — екіпаж танку Т-64БВ полку "Азов" веде вогонь по ворогу.

Танк полку "Азов". Фото: Facebook полку "Азов"

Танк полку "Азов" веде вогонь. Фото: Facebook полку "Азов"

Танкіст усередині танку. Фото: Facebook полку "Азов"

Башта танку веде вогонь. Фото: Facebook полку "Азов"

Танкіст працює з планшетом. Фото: Facebook полку "Азов"

Раніше ми розповідали, що боєць полку "Азов" із позивним "Оса" відповів, чи повинен бойовий медик володіти зброєю на рівні з піхотою. Він пригадав слова свого батька, який говорив, що потрібно освоювати все.

Нагадуємо, що легендарна бригада "Азов" НГУ знову шукає фахівців. Зокрема, автоелектрика. Спеціалісти необхідні до таких підрозділів: інженерно-саперна рота, танкова рота, тилове забезпечення та в бригадну артилерійську групу.

