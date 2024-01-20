Робота в АЗОВ - мобілізація в Україні - в "Азов" запрошують на роботу автоелектрика — що пропонують

Бійці "Азову" складають присягу. Фото: "Азов"

Легендарна бригада "Азов" НГУ знову шукає фахівців. Зокрема, автоелектрика. Спеціалісти необхідні у наступні підрозділи: інженерно-саперна рота, танкова рота, тилове забезпечення та в бригадну артилерійську групу.

Про це йдеться на платформі з пошуку роботи Work.ua.

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Якщо ви маєте:

досвід роботи в сфері автоелектрики від 1 року;

знання основних принципів роботи електричних систем автомобілів;

вміння самостійно діагностувати та виправляти несправності;

вміння працювати зі спеціалізованим обладнанням;

відповідальність, уважність до деталей та бажання постійно вдосконалювати свої навички.

То вашими обов'язками буде:

діагностика та виправлення несправностей в системах автомобілів;

монтаж та заміна електричних компонентів;

виконання ремонтних робіт згідно з технічними вимогами;

використання спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення для діагностики.

Працевлаштований отримає:

офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або контракт;

грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних Силах України;

можливість переведення для діючих військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Нагадаємо, "Азов" шукає на роботу майстрів БпЛА в батальйони та інші підрозділи. Обіцяють платити до 125 000 грн. Відомо також, які вимоги та обов'язки працівника.