Робота в АЗОВ - мобілізація в Україні - в "Азов" запрошують на роботу автоелектрика — що пропонують

В "Азов" запрошують на роботу автоелектрика — що пропонують
20 січня 2024 04:00
Бійці "Азову" складають присягу. Фото: "Азов"
Легендарна бригада "Азов" НГУ знову шукає фахівців. Зокрема, автоелектрика. Спеціалісти необхідні у наступні підрозділи: інженерно-саперна рота, танкова рота, тилове забезпечення та в бригадну артилерійську групу.
Про це йдеться на платформі з пошуку роботи Work.ua.
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Що пропонують в "Азов" для автоелектрика.
Якщо ви маєте:
- досвід роботи в сфері автоелектрики від 1 року;
- знання основних принципів роботи електричних систем автомобілів;
- вміння самостійно діагностувати та виправляти несправності;
- вміння працювати зі спеціалізованим обладнанням;
- відповідальність, уважність до деталей та бажання постійно вдосконалювати свої навички.
То вашими обов'язками буде:
- діагностика та виправлення несправностей в системах автомобілів;
- монтаж та заміна електричних компонентів;
- виконання ремонтних робіт згідно з технічними вимогами;
- використання спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення для діагностики.
Працевлаштований отримає:
- офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або контракт;
- грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних Силах України;
- можливість переведення для діючих військовослужбовців;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
- у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.
Нагадаємо, "Азов" шукає на роботу майстрів БпЛА в батальйони та інші підрозділи. Обіцяють платити до 125 000 грн. Відомо також, які вимоги та обов'язки працівника.
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