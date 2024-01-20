Работа в АЗОВ - мобилизация в Украине - в "Азов" приглашают на работу предлагающие автоэлектрика

Бойцы "Азова" приносят присягу. Фото: "Азов"

Легендарная бригада "Азов" НГУ снова ищет специалистов. В частности, автоэлектрика. Специалисты необходимы в следующие подразделения: инженерно-саперная рота, танковая рота, тыловое довольствие и в бригадную артиллерийскую группу.

Об этом идет речь на платформе по поиску работы Work.ua.

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Если у вас есть:

опыт работы в сфере автоэлектричества от 1 года;

знание основных принципов работы электрических систем автомобилей;

умение самостоятельно диагностировать и устранять неисправности;

умение работать со специализированным оборудованием;

ответственность, внимательность к деталям и желание постоянно усовершенствовать свои навыки.

Вашими обязанностями будет:

диагностика и устранение неисправностей в системах автомобилей;

монтаж и замена электрических компонентов;

выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;

использование специализированного оборудования и программного обеспечения диагностики.

Трудоустроенный получит:

официальную мобилизацию к концу военного положения или контракт;

денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;

возможность перевода для действующих военнослужащих;

возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;

при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Напомним, "Азов" ищет работу мастеров БпЛА в батальоны и другие подразделения. Обещают платить до 125000 грн. Известно также, каковы требования и обязанности работника.