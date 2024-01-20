Работа в АЗОВ - мобилизация в Украине - в "Азов" приглашают на работу предлагающие автоэлектрика

В "Азов" приглашают на работу автоэлектрика — что предлагают
20 января 2024 04:00
Бойцы "Азова" приносят присягу. Фото: "Азов"
Легендарная бригада "Азов" НГУ снова ищет специалистов. В частности, автоэлектрика. Специалисты необходимы в следующие подразделения: инженерно-саперная рота, танковая рота, тыловое довольствие и в бригадную артиллерийскую группу.
Об этом идет речь на платформе по поиску работы Work.ua.
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Если у вас есть:
- опыт работы в сфере автоэлектричества от 1 года;
- знание основных принципов работы электрических систем автомобилей;
- умение самостоятельно диагностировать и устранять неисправности;
- умение работать со специализированным оборудованием;
- ответственность, внимательность к деталям и желание постоянно усовершенствовать свои навыки.
Вашими обязанностями будет:
- диагностика и устранение неисправностей в системах автомобилей;
- монтаж и замена электрических компонентов;
- выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;
- использование специализированного оборудования и программного обеспечения диагностики.
Трудоустроенный получит:
- официальную мобилизацию к концу военного положения или контракт;
- денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
- возможность перевода для действующих военнослужащих;
- возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.
Напомним, "Азов" ищет работу мастеров БпЛА в батальоны и другие подразделения. Обещают платить до 125000 грн. Известно также, каковы требования и обязанности работника.
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