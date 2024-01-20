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В "Азов" приглашают на работу автоэлектрика — что предлагают

20 января 2024 04:00
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Работа в АЗОВ - мобилизация в Украине - в "Азов" приглашают на работу предлагающие автоэлектрика
Бойцы "Азова" приносят присягу. Фото: "Азов"
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Легендарная бригада "Азов" НГУ снова ищет специалистов. В частности, автоэлектрика. Специалисты необходимы в следующие подразделения: инженерно-саперная рота, танковая рота, тыловое довольствие и в бригадную артиллерийскую группу.

Об этом идет речь на платформе по поиску работы Work.ua.

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Если у вас есть:

  • опыт работы в сфере автоэлектричества от 1 года;
  • знание основных принципов работы электрических систем автомобилей;
  • умение самостоятельно диагностировать и устранять неисправности;
  • умение работать со специализированным оборудованием;
  • ответственность, внимательность к деталям и желание постоянно усовершенствовать свои навыки.

Вашими обязанностями будет:

  • диагностика и устранение неисправностей в системах автомобилей;
  • монтаж и замена электрических компонентов;
  • выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;
  • использование специализированного оборудования и программного обеспечения диагностики.

Трудоустроенный получит:

  • официальную мобилизацию к концу военного положения или контракт;
  • денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Напомним, "Азов" ищет работу мастеров БпЛА в батальоны и другие подразделения. Обещают платить до 125000 грн. Известно также, каковы требования и обязанности работника.

работа
армия
полк "Азов"
мобилизация

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