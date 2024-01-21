Танковая рота "Азова" отмечает девятую годовщину своего создания

Танкисты полка "Азов" в башне танка. Фото: Facebook полка "Азов"

Сегодня, 21 января, танковая рота "Азова" отмечает девятую годовщину со дня своего создания. Желание одерживать новые победы и освобождать захваченные врагами земли Украины побудили "Азов" стать подразделением с тяжелой техникой.

Об этом сообщили на Facebook странице полка специального назначения "Азов".

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Танки "Азова" имеют долгую историю, полную побед и подвигов. Они активно участвовали в боях за Широкино, на Светлодарской дуге, обороняли Мариуполь в полном окружении и громили врага на Запорожском направлении.

"Мы стали бригадой, а наша танковая рота — батальоном. Сейчас катки азовских танков освобождают украинскую землю на Кременском направлении и эффективно уничтожают вражеские цели", — говорится в сообщении полка.

Также отмечается, что на фотографиях — экипаж танка Т-64БВ полка "Азов" ведет огонь по врагу.

Танк полка "Азов". Фото: Facebook полка "Азов"

Танк полка "Азов" ведет огонь. Фото: Facebook полка "Азов"

Танкист внутри танка. Фото: Facebook полка "Азов"

Башня танка ведет огонь. Фото: Facebook полка "Азов"

Танкист работает с планшетом. Фото: Facebook полка "Азов"

Ранее мы рассказывали, что боец полка "Азов" с позывным "Оса" ответил, должен ли боевой медик владеть оружием на уровне пехоты. Он вспомнил слова своего отца, говорившего, что нужно осваивать все.

Напоминаем, что легендарная бригада "Азов" НГУ снова ищет специалистов. В частности, автоэлектрика. Специалисты необходимы в следующие подразделения: инженерно-саперная рота, танковая рота, тыловое довольствие и в бригадную артиллерийскую группу.