Суд в ЄС вирішив, що фраза про "русский корабль" не відповідає інтересам споживачив

Марки Укрпошти присвячені прикордонникам острова Зміїний. Фото: Reuters

Суд ЄС постановив, що українські прикордонники не можуть маркувати антиросійську фразу "російський військовий корабель, іди до біса". ДПСУ планувала випускати під цією маркою товари та послуги.

Про це 19 листопада, у вівторок, повідомляє CNN.

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Державна прикордонна служба України мала намір використовувати торгову марку для продажу широкого асортименту товарів, а також для видавничих, освітніх, розважальних і спортивних послуг в ЄС.

Генеральний суд Європейського Союзу погодився, що фраза "швидко стала символом боротьби України з російською агресією" і широко використовувалася в політичному контексті для підтримки України.

Але суд постановив, що товарний знак не зможе виконувати свою основну функцію, адже споживачі сприймуть політичне повідомлення, а не "вказівку на комерційне походження".

Нагадаємо, ця фраза стала легендарною, тому що була останнім сеансом радіозв’язку українських військових з росіянами на острові Зміїний, який вони тримали від окупантів. Незабаром гасло стали поширеним символом українського опору.

Все ж таки українські прикордонники потрапили в полон, але потім були обміняні на російських полонених. У 2022 році Україна відбила у російських окупантів острів Зміїний.

Раніше ми повідомляли, що бійці прикордонної бригади "Гарт" знищили ворожу бойову машину БМП-3, систему виявлення дронів та іншу техніку. Для цього вони застосували безпілотники.

Нагадаємо, бійці 5-ї окремої штурмової бригади показали відео, як відбили російський штурм біля Покровська.