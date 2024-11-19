Суд в ЕС решил, что фраза о русском корабле не отвечает интересам потребителей

Марки Укрпошти посвященые пограничникам острова Змеиный. Фото: Reuters

Суд ЕС постановил, что украинские пограничники не могут маркировать продукцию антироссийской фразой "российский военный корабль, иди на ***". ГНСУ планировала выпускать под этой маркой товары и услуги.

Об этом 19 ноября, во вторник, сообщает CNN.

Читайте также:

Почему суд ЕС запретил это выражение в бизнесе

Государственная пограничная служба Украины хотела использовать торговую марку для продажи широкого ассортимента товаров, а также для издательских, образовательных, развлекательных и спортивных услуг в ЕС.

Генеральный суд Европейского Союза согласился, что фраза "быстро стала символом борьбы Украины с российской агрессией" и широко использовалась в политическом контексте для поддержки Украины.

Но суд постановил, что товарный знак не сможет выполнять свою основную функцию, ведь потребители воспримут политическое заявление, а не указание на коммерческое происхождение.

Напомним, эта фраза стала легендарной, потому что являлась последним сеансом радиосвязи украинских военных с россиянами на острове Змеиный, который они удерживали от оккупантов. Вскоре лозунг стал распространенным символом украинского сопротивления.

Все-таки украинские пограничники попали в плен, но затем были обменены на российских военных. В 2022 году Украина отбила у российских оккупантов остров Змеиный.

Ранее мы сообщали, что бойцы пограничной бригады "Гарт" уничтожили вражескую боевую машину БМП-3, систему обнаружения дронов и другую технику. Для этого они применили беспилотники.

Напомним, бойцы 5-й отдельной штурмовой бригады показали видео, как отразили российский штурм возле Покровска.