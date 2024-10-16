План перемоги України — Верховна Рада підтримала документ

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Фото: пресслужба Ради

Президент Володимир Зеленський у середу, 16 жовтня, виступив у Верховній Раді та представив План перемоги України. Парламент одноголосно та повністю його підтримав.

Про це заявив голова Ради Руслан Стефанчук під час сьогоднішнього засідання.

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План перемоги України

За словами Стефанчука, після виступу Зеленський разом з народними депутатами провели близько двох годин "за зачиненими дверима". Там вони обговорювали ключові аспекти Плану перемоги.

Крім того, голова парламенту показав сам документ.

Нагадаємо, першим пунктом Плану перемоги є запрошення України в НАТО. Зеленський наголосив, що від іноземних партнерів необхідна рішучість.

Також президент країни назвав умову, за якої війна завершиться наступного року.