План перемоги України — Верховна Рада підтримала документ

Стефанчук показав документ Плану перемоги Зеленського — відео
Президент Володимир Зеленський у середу, 16 жовтня, виступив у Верховній Раді та представив План перемоги України. Парламент одноголосно та повністю його підтримав.
Про це заявив голова Ради Руслан Стефанчук під час сьогоднішнього засідання.
План перемоги України
За словами Стефанчука, після виступу Зеленський разом з народними депутатами провели близько двох годин "за зачиненими дверима". Там вони обговорювали ключові аспекти Плану перемоги.
Крім того, голова парламенту показав сам документ.
Нагадаємо, першим пунктом Плану перемоги є запрошення України в НАТО. Зеленський наголосив, що від іноземних партнерів необхідна рішучість.
Також президент країни назвав умову, за якої війна завершиться наступного року.
Читайте Новини.LIVE!