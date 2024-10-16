Володимир Зеленський відповів, коли закінчиться війна

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Під час виступу у Верховній Раді 16 жовтня Президент України Володимир Зеленський представив План перемоги. Лідер країни назвав умову, за якої війна завершиться наступного року.

Про це Володимир Зеленський заявив у середу, 16 жовтня.

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Зеленський представив План перемоги

Як сказав у виступі в Верховній Раді Володимир Зеленський, якщо партнери підтримають План перемоги — Україна може завершити війну не пізніше наступного року.

План перемоги передбачає посилення України та відкриває шлях до проведення другого Саміту миру.

Також Президент України зазначив, що партнери часто говорять про "перемовини", але рідше про "справедливість".

За словами Зеленського, жоден російський ультиматум не матиме значення для України.

Виступ Володимира Зеленського в Раді. Фото: Офіс Президента

Нагадаємо, під час виступу у Верховній Раді 16 жовтня Володимир Зеленський озвучив Перший пункт Плану — це запрошення в НАТО зараз. Зеленський наголосив, що від партнерів потрібна рішучість.

Також Новини.LIVE писали, що президента України Володимира Зеленського запросив на саміт ЄС голова Європейської ради Шарль Мішель. Захід запланований на 17 жовтня.