Володимир Зеленський відповів, коли закінчиться війна

План перемоги України — Зеленський назвав строки завершення війни
Під час виступу у Верховній Раді 16 жовтня Президент України Володимир Зеленський представив План перемоги. Лідер країни назвав умову, за якої війна завершиться наступного року.
Про це Володимир Зеленський заявив у середу, 16 жовтня.
Зеленський представив План перемоги
Як сказав у виступі в Верховній Раді Володимир Зеленський, якщо партнери підтримають План перемоги — Україна може завершити війну не пізніше наступного року.
План перемоги передбачає посилення України та відкриває шлях до проведення другого Саміту миру.
Також Президент України зазначив, що партнери часто говорять про "перемовини", але рідше про "справедливість".
За словами Зеленського, жоден російський ультиматум не матиме значення для України.
Нагадаємо, під час виступу у Верховній Раді 16 жовтня Володимир Зеленський озвучив Перший пункт Плану — це запрошення в НАТО зараз. Зеленський наголосив, що від партнерів потрібна рішучість.
Також Новини.LIVE писали, що президента України Володимира Зеленського запросив на саміт ЄС голова Європейської ради Шарль Мішель. Захід запланований на 17 жовтня.
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